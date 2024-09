A segunda semana de Tom Brady na cabine de transmissão acontece sem problemas

Tom BradyA segunda semana de na cabine de transmissão pareceu ter sido muito mais tranquila do que a primeira… ele acabou de ligar para o Cowboys vs. Jogo do Saints em Dallas – e parecia haver muito menos críticos ao seu trabalho nesta rodada.

Brady entrou no AT&T Stadium de terno e gravata escuros – depois de receber críticas mistas durante sua convocação do Cowboys vs. O confronto da Semana 1 dos Browns no domingo passado – e ele parecia confortável desde o início.

Ele teve uma interação divertida com Jerry Jones em campo antes do jogo – recebendo uma bola personalizada do dono do Dallas. Minutos depois, ele iniciou uma conversa animada na linha de 50 jardas com Mike Tysonque estava no estádio promovendo sua próxima luta contra Jake Paulo.





Uma vez dentro da cabine, Brady parecia um menino. Ele zombou do jeito que foi deixado pendurado Mike Pereira na semana passada… garantindo que ele recebesse um soco adequado de Reitor Blandino essa semana.

Ele também teve pessoas nas redes sociais elogiando suas ligações durante a tarde – inclusive quando ele gritou durante CeeDee Cordeiroa grande recepção de touchdown do primeiro tempo.