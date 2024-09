A temporada da novata Angel Reese terminou com lesão no pulso

A sensacional campanha de estreia de Angel Reese no Chicago Sky chegou ao fim por causa de uma lesão no pulso sofrida na sexta-feira contra o Los Angeles Sparks, que o encerrou na temporada.

“Que ano”, Reese postou nas redes sociais no sábado. “Eu nunca imaginei que o último balde da minha temporada de novato seria um 3, mas talvez fosse Deus dizendo para dar a eles um gostinho do que eles verão mais no Ano 2, rs.

“Estou cheio de emoções agora por ter uma lesão que encerra a temporada, mas também cheio de muita gratidão pelo que vem a seguir. Embora este seja o tempo de Deus e não o meu, finalmente posso me dar uma pausa física e mental. ‘Deus dá suas batalhas mais difíceis aos seus soldados mais fortes.'”

Reese, a escolha nº 7 no draft de 2024 e campeã nacional estrela da LSU, fez uma declaração em sua primeira temporada na WNBA. Ela teve 26 duplos-duplos, o segundo maior número em uma temporada na história da WNBA, e no início deste verão estabeleceu um recorde da WNBA com 15 duplos-duplos consecutivos.

As médias finais de Reese na temporada foram de 13,6 pontos, 13,1 rebotes e 1,3 roubos de bola por jogo.

O desempenho de destaque de Reese lhe rendeu uma seleção para o All-Star, já que ela e Caitlin Clark — sua rival da faculdade e principal concorrente na disputa pelo prêmio de Novata do Ano — se tornaram a primeira dupla de novatas a ganhar indicações para o All-Star desde 2014. Reese foi a quarta novata All-Star de Chicago e a primeira desde 2013.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Indo para o jogo do Sky no domingo contra o Dallas Wings, Reese foi inicialmente listado no relatório de lesões como questionável.

Antes do draft, os avaliadores de talentos profissionais estavam divididos sobre como o jogo de Reese seria traduzido para os profissionais, mas seu motor e rebote brilharam no próximo nível de forma sem precedentes. Ela se tornou a primeira jogadora na história da liga a registrar 20 ou mais rebotes em jogos consecutivos, fazendo isso em três seguidos. Seus 446 rebotes em 34 jogos são o maior número na temporada na história da WNBA, e sua média de rebotes está a caminho de ser a mais alta em uma temporada.

A popularidade e a presença de Reese na cultura pop ajudaram a trazer uma nova onda de fãs e relevância para a WNBA também. Além de ostentar 4,3 milhões de seguidores no TikTok e 4,1 milhões no Instagram, ela compareceu ao Met Gala, se juntou à rapper Megan Thee Stallion no palco em seu show em Chicago e estava em um videoclipe com as rappers Cardi B e Latto. Seu domínio em quadra e seu talento fora da quadra aumentaram o interesse na Sky, que também recrutou a estrela novata Kamilla Cardoso da Carolina do Sul.

“Através de tudo isso, mostrei que pertenço a esta liga mesmo quando ninguém mais acreditou”, Reese escreveu em seu post. “Tudo o que eu sempre quis foi entrar no W e causar impacto. Posso dizer com segurança que fiz isso e vou me esforçar para continuar fazendo isso.”

Reese acrescentou que ainda pretende jogar na Unrivaled, a nova liga 3×3 cofundada por Breanna Stewart e Napheesa Collier, que será lançada em janeiro.

O Sky (12-22) está em oitavo na classificação e espera ficar com a oitava e última vaga nos playoffs da WNBA. Mas a segunda metade da temporada tem sido tumultuada. Eles foram 2-8, o segundo pior recorde da liga nesse período, e ficaram sem o artilheiro Chennedy Carter por cinco jogos no total. O Sky quebrou uma sequência de sete derrotas na sexta-feira contra o Sparks no primeiro jogo de Carter de volta desde 25 de agosto.