A temporada de MVP de A’ja Wilson na WNBA é a melhor de todos os tempos?

As sementes para a dinâmica temporada WNBA de 2024 de A’ja Wilson foram plantadas antes mesmo do fim da temporada passada. Em uma disputa acirrada de três jogadoras pelo MVP há um ano, a estrela do Las Vegas Aces terminou em terceiro — e estava infeliz com isso.

Não foi nada contra a vencedora, Breanna Stewart, do New York Liberty, ou a segunda colocada, Alyssa Thomas, do Connecticut Sun, que recebeu a maioria dos votos para o primeiro lugar. Wilson admira Stewart e Thomas, que foram suas companheiras de equipe na medalha de ouro olímpica dos EUA neste verão.

Mas depois de ter uma temporada de 2023 ainda melhor do que a de 2022 — quando Wilson ganhou seu segundo prêmio de MVP — não ter recebido a honraria no ano passado a incomodou.

Wilson transformou a decepção em algo construtivo. Primeiro, ela foi a MVP das Finais da WNBA de 2023, liderando as Aces ao seu segundo campeonato consecutivo. Então, ela passou a offseason se preparando para ser a melhor que já foi.

Wilson fez isso em um 2024 recorde que certamente lhe renderá uma terceira honraria de MVP da WNBA. O prêmio ainda não foi oficialmente decidido, mas ela é a favorita esmagadora enquanto a temporada regular termina na quinta-feira.

Onde Wilson ficará em 2024 entre todas as temporadas de MVP na história da WNBA? Nós classificamos as 10 melhores desde que a liga foi lançada em 1997 — e isso vem com uma verdade óbvia: todas as temporadas de MVP são ótimas, e a competição é sempre intensa.

Das 27 MVPs anteriores, 11 ganharam títulos da WNBA em suas temporadas de MVP. Duas outras chegaram às finais da WNBA, mas não ganharam o campeonato. Apenas uma jogadora — Lauren Jackson, do Seattle Storm, em 2003 — foi nomeada MVP em uma temporada em que seu time não chegou aos playoffs.

É difícil não pesar os resultados da equipe — especialmente campeonatos — em qualquer classificação de MVPs. Ganhar um título torna uma temporada de MVP ainda melhor. Mas, independentemente de Wilson ajudar ou não a liderar as Aces para uma tricampeonato este ano, sua temporada de 2024 foi a mais dominante individualmente que vimos na WNBA.

Wilson é a primeira jogadora a atingir 1.000 pontos em uma temporada. Ela está com média de 27,0 pontos por jogo e tem a garantia de terminar com a maior média de pontuação da temporada na história da liga, independentemente de seu desempenho nos dois últimos jogos da temporada regular dos Aces. Ela também está com médias de rebotes (12,0), bloqueios (2,6) e roubos de bola (1,8) na carreira.

Wilson está arremessando 51,9% do campo. Sua classificação de eficiência de jogadora (PER) é 35,2, e suas cotas de vitórias são 10,7, ambas as melhores da história da WNBA.

“Desde que comecei a fazer parte desta liga, que é 1999, não sei se já vimos uma temporada como a que ela está tendo agora”, disse a treinadora do Aces e ex-jogadora da WNBA Becky Hammon. “Ela é simplesmente uma jogadora linda de se assistir.

“Ela vem fazendo isso há dois anos seguidos: simplesmente loucamente eficiente. Tudo o que eu já pedi para ela fazer, ela simplesmente vai e faz. E faz parecer fácil. Não é fácil. É um talento especial, geracional.”

Wilson disse que quer aproveitar ao máximo cada treino, prática e jogo.

“É um entendimento de quando e como ser ganancioso”, ela disse. “Não sou perfeita. Sei que ainda tenho muitas coisas para trabalhar.”

Wilson, que completou 28 anos em agosto, se juntará a Sheryl Swoopes, Lisa Leslie e Jackson como as únicas MVPs da WNBA três vezes.

“Ela voltou melhor a cada ano”, disse Hammon. “No ano passado, sua eficiência estava fora das tabelas. E então, este ano, tivemos mais dificuldades como um time, e ela nos colocou nas costas. Ela tem a habilidade de assumir o controle de um jogo em ambas as pontas. Isso é um feito raro.

“Ela é um ser humano super humilde. … Ela sempre pensa em seus companheiros de equipe e sempre pensa em vencer.”

1. A’ja Wilson, Las Vegas Aces, 2024

Estatísticas: 27,0 PPG, 12,0 RPG, 2,6 BPG, 2,3 APG

Ganhe ações: 10.7 | Classificação de eficiência do jogador (PER): 35.2

Os Aces tiveram alguns altos e baixos nesta temporada, mas a trajetória de Wilson tem sido nada além de alta. A pivô está em uma sequência de 50 jogos com pontuação de dois dígitos, desde a temporada passada. Ela também está na disputa para ganhar seu terceiro prêmio de Jogadora Defensiva do Ano. Wilson também tem sido muito durável; ela perdeu um jogo nesta temporada, a primeira vez que isso acontece desde 2019. Ela também está jogando 34,4 minutos, o recorde da carreira.

As temporadas anteriores de MVP de Wilson foram 2020 (quando as Aces caíram nas finais da WNBA para Seattle) e 2022 (quando as Aces venceram Connecticut pelo título da WNBA). Embora ela não tenha ganhado o prêmio de MVP de 2023, ela teve uma média de 22,8 pontos e 9,5 rebotes no ano passado — seus melhores números na WNBA até esta temporada.

Estatísticas: 22,2 PPG, 4,0 RPG, 4,7 APG, 2,1 SPG

Ganhe ações: 9.4 | POR: 32.2

Cooper foi MVP nas duas primeiras temporadas da WNBA, em 1997 e 1998, quando os Comets venceram os dois primeiros dos quatro campeonatos da liga consecutivos. Tanto 1997 quanto 1998 podem ser rotulados como a melhor temporada da armadora; estatisticamente, são quase idênticos. Optamos por 1997 em parte porque foi a temporada inaugural da WNBA, e Cooper deu à liga sua primeira superestrela — embora ela já tivesse 34 anos.

Cooper jogou por mais de uma década no exterior e mostrou aos fãs dos EUA o que eles perderam todos esses anos: uma das melhores armadoras da história do basquete. Embora teria sido ótimo para a WNBA ter sido lançada mais cedo para que pudéssemos assistir como Cooper se tornou uma pontuadora profissional tão letal, pelo menos a liga chegou a tempo para que ela ainda fosse uma jogadora de alto impacto.

Estatísticas: 19,7 PPG, 9,1 RPG, 3,1 APG, 1,3 SPG

Ganhe ações: 9.6 | POR: 31.3

Eficiência foi o nome do jogo na corrida de MVP de 2016 entre as escolhas anteriores nº 1 Ogwumike e Tina Charles (então com Nova York), e a vantagem foi para a estrela do Sparks. Com 66,5%, Ogwumike tem a melhor porcentagem de field goal de qualquer temporada de MVP da WNBA. Foi apropriado que a atacante tenha feito a cesta final da temporada de 2016: o putback ganhou o título da liga para o Sparks no Jogo 5 das Finais da WNBA, 77-76 sobre Minnesota. Ogwumike conseguiu um rebote ofensivo no erro da companheira de equipe Chelsea Gray, teve seu arremesso bloqueado pela central do Lynx Sylvia Fowles, pegou a bola de volta e então acertou o gol da vitória.

Pode ser difícil ganhar um prêmio de MVP quando você tem uma companheira de equipe que também é do calibre de MVP, o que foi o caso de Ogwumike. A colega de equipe do Sparks, Candace Parker, foi MVP em 2008 e 2013. Então, em uma temporada de 2016, quando ambas foram controversamente deixadas de fora da equipe olímpica dos EUA, Ogwumike foi MVP da temporada e Parker foi MVP das finais da WNBA enquanto comemoravam um título.

Estatísticas: 19,5 PPG, 8,2 RPG, 2,2 APG, 1,3 BPG

Ganhe ações: 7.7 | POR: 31,8

Delle Donne também foi MVP em 2015, quando teve médias altas na carreira em pontuação (23,4) e rebote (8,4) enquanto ainda estava no Chicago Sky. Mas 2019 foi sua temporada de assinatura: Delle Donne se tornou a única jogadora da WNBA a terminar arremessando 50/40/90: 51,5% do campo no geral (220 de 447), 43,0% atrás do arco (52 de 121) e 97,4% da linha de lance livre (114 de 117).

Quando recebeu seu prêmio de MVP durante os playoffs, Delle Donne estava toda focada, seu foco apenas em liderar as Mystics para seu primeiro título da WNBA. Ela fez isso apesar de sofrer dores nas costas debilitantes nas finais da WNBA devido a três discos rompidos. A ala/armadora jogou em apenas três temporadas da WNBA desde então, totalizando 55 jogos, incluindo os playoffs. Delle Donne não está jogando nesta temporada. Ela fez 35 anos no início deste mês, e não sabemos se a veremos em quadra novamente. Mas ninguém que a viu em 2019 vai esquecer.

Estatísticas: 23,8 PPG, 9,7 RPG, 1,3 APG, 2,0 BPG

Ganhe ações: 9,5 | POR: 35,0

Jackson também ganhou o prêmio de MVP em uma temporada em que o Storm ganhou o campeonato da WNBA (2010) e em uma temporada em que não foi aos playoffs (2003). E ela teve a maioria dos votos de primeiro lugar para MVP em 2005, mas terminou dois pontos atrás de Sheryl Swoopes (327-325).

Mas 2007 se destaca porque Jackson teve o maior PER na história da liga até Wilson este ano, e o centro/atacante ganhou o prêmio de Jogador Defensivo do Ano junto com MVP. O Storm foi 17-17, e perdeu nas semifinais da Conferência Oeste para o eventual campeão da WNBA, Phoenix Mercury. No entanto, individualmente Jackson — então com 26 anos — estava no topo de seu jogo e era a melhor da liga.

6. Sheryl Swoopes, Houston Comets, 2000

Estatísticas: 20,7 PPG, 6,3 RPG, 3,8 APG, 2,8 SPG

Ganhe ações: 9.8 | POR: 32,0

Swoopes ganhou três prêmios de MVP (2000, 2002, 2005), mas este ano de MVP foi o único em que ela também ganhou o campeonato da WNBA, o último dos quatro do Comets. A temporada de 2000 também marcou sua melhor média de pontuação e porcentagem de field goal (50,6%). Swoopes nunca foi a MVP das Finais da WNBA; Cooper ganhou todos os quatro para o Comets. Mas não havia dúvidas de que em 2000, aos 29 anos, Swoopes havia se tornado a melhor jogadora de Houston.

Swoopes foi eleita Jogadora Defensiva do Ano duas vezes, quando a ala/armadora também foi MVP: nesta temporada e em 2002. No geral, 2000 foi um ano perfeito para Swoopes, que ganhou sua segunda medalha de ouro olímpica, além de seu quarto título da WNBA naquele ano.

Estatísticas: 18,9 PPG, 10,4 RPG, 1,5 APG, 2,0 BPG

Ganhe ações: 9.2 | POR: 30,8

Fowles foi recrutada por Chicago e jogou suas primeiras sete temporadas lá, chegando às Finais da WNBA de 2014. Mas a pivô queria ir para Minnesota e segurou a primeira parte da temporada de 2015, esperando uma troca. Ela conseguiu e ajudou o Lynx a ganhar o campeonato naquele ano. Mas por maiores que tenham sido suas contribuições em 2015, quando ela foi MVP das Finais da WNBA, elas foram ainda maiores em 2017.

Fowles teve sua segunda maior média de pontuação da carreira em 2017 e a melhor porcentagem de field goal de suas 15 temporadas na WNBA (65,5%). Seus números nos playoffs de 2017 também foram enormes, com médias de 18,6 pontos e 13,1 rebotes e foi MVP das Finais pela segunda vez.

8. Lisa Leslie, Los Angeles Sparks, 2001

Estatísticas: 19,5 PPG, 9,6 RPG, 2,4 APG, 2,3 BPG

Ganhe ações: 7.0 | POR: 27,7

A mais impressionante estatisticamente das três temporadas de MVP de Leslie pode ter sido 2006, quando a central teve uma média de 20,0 PPG e arremessou 51,1% do campo, ambos os recordes da carreira. Mas 2001 foi sua temporada de MVP mais bem-sucedida, quando ela levou o Sparks ao primeiro de dois campeonatos consecutivos e ganhou o primeiro de dois prêmios consecutivos de MVP das Finais da WNBA.

Com Leslie liderando, os Sparks tiveram um desempenho de 28-4 em 2001, o único time da liga naquela temporada que teve derrotas de um dígito.

9. Breanna Stewart, Tempestade de Seattle, 2018

Estatísticas: 21,8 PPG, 8,4 RPG, 2,5 APG, 1,4 BPG

Ganhe ações: 7.7 | POR: 28,9

Stewart teve sua maior média de pontuação na carreira (23,0 PPG) ao ganhar a honra de MVP do ano passado com o Liberty. Mas a atacante não ganhou um campeonato, o que ela fez em 2018 com o Storm. Stewart, então em sua terceira temporada na WNBA, teve sua melhor porcentagem geral de field goal (52,9%) em 2018 também, e sua maior porcentagem atrás do arco (41,5%).

Stewart teve uma média de 24,6 pontos nos playoffs de 2018 e foi MVP das Finais da WNBA, prêmio que ela também ganhou em 2020, quando o Storm conquistou o campeonato.

10. Maya Moore, Lince de Minnesota, 2014

Estatísticas: 23,9 PPG, 8,1 RPG, 3,6 APG, 1,9 SPG

Ganhe ações: 8.3 | POR: 29,4

Moore ganhou quatro campeonatos em uma carreira relativamente breve, mas brilhante, de oito temporadas na WNBA com o Lynx. Mas no ano em que ela foi MVP — quando a atacante teve seus pontos altos na carreira em pontuação e rebote — o Lynx perdeu nas finais da Conferência Oeste para o eventual campeão Phoenix.

Assim, para Moore, a temporada de 2014 provavelmente não é a mais memorável. Mas, pela pura excelência individual em quadra, foi de primeira. Antes de Wilson neste ano (atualmente 27,0 PPG), a média de pontuação de Moore de 23,9 é a mais alta para qualquer um em uma temporada de MVP da WNBA.