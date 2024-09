A vida de Diddy está em perigo atrás das grades, afirma o ex-diretor do MDC no Brooklyn

Como você sabe, Diddy está atualmente detido no MDC Brooklyn – um notório centro de detenção federal em Nova York – sem fiança. Fontes com conhecimento direto dizem-nos que Diddy está detido na Unidade de Habitação Especial, longe da população em geral.

Cameron Lindsay – ex-diretor do MDC Brooklyn – disse ao TMZ que a localização de Diddy na SHU faz sentido porque ele é um alvo atrás das grades… com seu status de celebridade e a natureza das acusações contra ele potencialmente atraindo-lhe atenção indesejada de outros presos.

James Kousurosadvogado do rapper Casanova – que passou um tempo no MDC Brooklyn antes de ser condenado a 188 meses no ano passado por extorsão – diz ao TMZ que as condições na prisão são ainda mais terríveis do que parecem.