A vida na ilha: por que os jogos independentes da NFL veem uma ação de apostas aumentada

Durante o segundo jogo “Sunday Night Football” da temporada de 2024, o kicker do Chicago Bears, Cairo Santos, acertou um field goal de 54 jardas com 2:51 restantes no tempo regulamentar para reduzir o déficit de seu time para seis. Nenhum dos times marcou o resto do jogo, e o Houston Texans venceu por 19-13.

O chute de Santos teve muitas das implicações de apostas típicas de um jogo da NFL. Houston era o favorito de 6,5 pontos e foi fortemente apoiado pelo público com quase 70% de participação. O vice-presidente de negociação da Caesars Sportsbook, Craig Mucklow, disse à ESPN que a casa de apostas estava tendo um dia de vitórias no domingo, mas a natureza de alto perfil do jogo autônomo do horário nobre ditou que a casa de apostas precisava de uma capa do Bears para vencer seu dia.

As competições realizadas nas noites de quinta, domingo e segunda, frequentemente chamadas de “jogos da ilha” ou oficialmente como “janelas nacionais” pela NFL, são jogos que não têm competição com o futebol americano ou, na maior parte do tempo, com qualquer outro esporte. O foco solitário permite que esses jogos dominem completamente o mundo esportivo americano sempre que são jogados, e esse fenômeno também se estende às apostas esportivas.

Um porta-voz da ESPN BET disse à ESPN que os jogos do horário nobre de 2023, assim como o primeiro jogo jogado no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, trouxeram quase o triplo da quantidade de handle em comparação aos jogos semanais de domingo à tarde. O DraftKings observa que seus 25 jogos mais ativos por handle da temporada de 2023 foram todos em janelas nacionais; quando classificados por participação de aposta, o primeiro jogo não autônomo chega ao 13º lugar na lista.

Jogos da NFL mais apostados por ingressos (temporada de 2023) Jogo Data/Horário Kansas City Chiefs no New York Jets 1 de outubro — Futebol de domingo à noite Buffalo Bills no New York Jets 11 de setembro – Futebol de segunda à noite Detroit Lions em Kansas City Chiefs 7 de setembro – Quinta-feira à noite de futebol Dallas Cowboys x São Francisco 49ers 8 de outubro — Futebol de domingo à noite Buffalo Bills x Miami Dolphins 7 de janeiro (2024) — Futebol de domingo à noite Philadelphia Eagles no Dallas Cowboy 10 de dezembro — Futebol de domingo à noite Miami Dolphins x Filadélfia Eagles 22 de outubro — Futebol de domingo à noite Kansas City Chiefs no Green Bay Packers 3 de dezembro — Futebol de domingo à noite Miami Dolphins no New England Patriots 17 de setembro — Futebol de domingo à noite Ingressos na Draftkings Sportsbook

Os quatro jogos mais apostados na ESPN BET na Semana 1 da temporada de 2024 ocorreram todos em janelas nacionais. O mesmo aconteceu no DraftKings e no BetMGM, que observam que SNF e MNF são tipicamente os jogos mais apostados da semana e frequentemente “fazem ou desfazem” o fim de semana para o livro.

“Jogos independentes criam oportunidades de visualização e apostas com hora marcada — seja a antecipação da noite de quinta-feira ou o brilho extra em torno do ‘Monday Night Football’ na ESPN”, disse um porta-voz da ESPN BET por e-mail. “Com todos os olhos em um confronto, vemos apostas e manuseio significativamente maiores do que os jogos semanais da tarde.”

Os jogos da NFL foram responsáveis ​​pelos 14 programas de televisão mais assistidos de 2023, e 2024 já começou bem, com 21 milhões de espectadores em média na Semana 1, um recorde para começar uma temporada. A grande maioria dos jogos mais assistidos da última temporada regular foi no horário nobre, em grande parte devido ao fato de que essas disputas não precisam se preocupar em competir entre si por atenção como a programação da tarde de domingo faz.

O diretor de operações de apostas esportivas do DraftKings, Johnny Avello, disse à ESPN: “Assistir significa apostar”, então o volume de apostas aumenta quando a intriga está no auge.

“Não se trata apenas do jogo isolado, mas também dos times e do posicionamento de onde esse jogo cai em um período de tempo”, disse Avello. “Se for horário nobre, então você pode esperar que ele vá muito bem no que diz respeito ao apostador se envolver naquele jogo.”

O primeiro jogo de sexta-feira à noite da NFL resultou em recorde de audiência e apostas, o que pode aumentar à medida que a liga continua sua Série Internacional. Foto de Wagner Meier/Getty Images

A importância do horário nobre no contexto dos jogos das ilhas se revela quando a NFL começa sua International Series, onde os jogos de domingo geralmente começam às 9h30 ET e 6h30 PT. Avello diz que esses jogos “vão bem, mas nem de longe tanto quanto os jogos que são posicionados no horário nobre, onde todos estão se preparando para assisti-los em uma noite específica.”

Nesta temporada, a liga jogará na Inglaterra em outubro e na Alemanha em novembro, mas já teve uma exibição internacional única no horário nobre quando o Green Bay Packers jogou contra o Philadelphia Eagles no Brasil na sexta-feira à noite da Semana 1. O jogo atraiu 14,0 milhões de espectadores para o Peacock, tornando-se o jogo da temporada regular da NFL mais assistido e o segundo evento mais assistido na história do streamer na época.

Embora esse jogo, previsivelmente, não tenha conseguido acompanhar o ritmo de apostas da abertura da temporada do “Thursday Night Football” ou do “Monday Night Football” na Semana 1, o jogo de sexta-feira com o Brasil ainda ficou confortavelmente entre os quatro jogos mais apostados da semana nas principais casas de apostas, com a BetMGM dizendo que ele superou o Rams-Lions no “Sunday Night Football”.

Sexta-feira é um dia em que a liga está se construindo. Na temporada passada, ela encenou seu primeiro jogo de Black Friday após afirmar seu domínio no Dia de Ação de Graças mais uma vez. Ela também começou a se expandir para o Natal após o aumento do interesse do espectador quando os jogos naturalmente caíram no feriado.

Avello diz que o aumento da audiência e da pompa em torno desses concursos permite que as casas de apostas sejam criativas com algumas de suas ofertas, mas, no final das contas, o cálculo para maximizar seus lucros se resume às suas decisões habituais de apostas, independentemente de quando os jogos são disputados.

“Tradicionalmente, o favorito vencendo ou cobrindo impacta o desempenho para clientes/casas de apostas mais do que o aumento da ação”, disse o gerente sênior de negociação da BetMGM, Tristan Daivs, por e-mail. “Isso é verdade, seja um jogo jogado no horário nobre ou não.”

David Purdum, da ESPN, contribuiu com a reportagem deste artigo.