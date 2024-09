A vitória de Scottie Scheffler na FedEx Cup consolida uma das melhores temporadas do golfe

ATLANTA — Por um breve momento na rodada final do Tour Championship no East Lake Golf Club no domingo, o jogador de golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, pareceu um de nós.

Com a FedEx Cup e um bônus colossal de $ 25 milhões em jogo, Scheffler tinha acabado de fazer um bogey no sétimo buraco par 4. Ele errou sua tacada de saída para a esquerda, e sua bola quase saiu dos limites antes de se acomodar na palha de pinheiro.

Scheffler teve que ficar em pé em uma árvore para dar sua segunda tacada, então seu putt de 4½ pés para par saiu — seu único erro dentro de 8 pés em 72 buracos. Collin Morikawa fez par, cortando a liderança de Scheffler para quatro tacadas.

Ficaria ainda menor no próximo buraco.

No par 4 do oitavo buraco, a tacada de saída de Scheffler não foi suficiente, caindo em um bunker na parte frontal do green, a cerca de 24 metros do buraco.

De alguma forma, o melhor jogador de golfe do mundo errou sua tacada de bunker — sua bola foi direto para a direita e parou cerca de 36 jardas abaixo do buraco. Scheffler deu um chip para 24 pés e precisou de duas tacadas dali para outro bogey — seu terceiro em quatro buracos.

Morikawa fez um birdie de 8 pés, reduzindo a vantagem de Scheffler para apenas dois. Eram sete depois de dois buracos.

“Sim, honestamente, muito surpreendente”, disse Morikawa sobre o shank de Scheffler. “Olha, eu fiz a tacada e estava dois atrás, mas ele não vai simplesmente começar a fazer bogeys depois disso. Ele vai fazer o oposto e vai começar a dar tacadas de golfe. Isso quase trouxe seu foco de volta por meio segundo, e isso é algo que você não pode ensinar. Ou você tem ou não tem.”

Scottie Scheffler comemora com o FedEx Trophy após vencer a FedExCup e o Tour Championship. Kevin C. Cox/Getty Images

Depois de um dos piores lances de sua carreira, Scheffler fez o que fez tantas vezes nos últimos três anos: fechou a porta para Morikawa e todos os outros.

Ele fez birdies em cada um dos três buracos seguintes. No par-3 nono, ele acertou uma tacada de ferro 4 a 5 pés e 2 polegadas. Sua aproximação no par-4 10º parou em 3 pés, então ele acertou uma de 15 pés para birdie no par-3 11º.

Assim, a liderança de Scheffler era de cinco tacadas novamente. Ele adicionou um eagle no par-5 14º.

Scheffler conquistou sua primeira FedEx Cup com uma pontuação total de 30 abaixo (ele começou com 10 abaixo como líder de pontos da temporada no formato de pontuação escalonada), derrotando Morikawa por quatro tacadas e Sahith Theegala por seis.

Foi o terceiro ano consecutivo em que Scheffler começou com uma vantagem de 2 tacadas sobre todos os outros no Tour Championship. Dois anos atrás, ele desperdiçou uma vantagem de seis tacadas na rodada final e perdeu para Rory McIlroy por uma. No ano passado, ele estava 1 abaixo do par em 72 buracos (sem incluir as tacadas iniciais) e empatou em sexto.

“Tento não pensar muito no passado ou pensar muito no futuro, mas acho que dois anos atrás foi bem difícil, ter uma boa liderança indo para a última rodada e não jogar o meu melhor e depois perder, e então ano passado eu tive uma semana bem ruim, então foi bem decepcionante”, disse Scheffler. “Então, entrar com uma liderança pela terceira vez e conseguir terminar é definitivamente muito bom.”

Scheffler se juntou a Tiger Woods (1999 e 2007) e Dustin Johnson (2020) como os únicos golfistas a vencer o Tour Championship enquanto estavam classificados em primeiro lugar no Ranking Mundial Oficial de Golfe.

Com sua primeira vitória nos playoffs da FedEx Cup, Scheffler se tornou apenas o quarto jogador de golfe do PGA Tour desde 1980 a vencer pelo menos sete vezes com um major em uma única temporada. Tom Watson (1980), Woods (1999, 2000, 2006 e 2007) e Vijay Singh (2004) foram os outros.

Scheffler recebeu uma conversa motivacional de seu caddie, Ted Scott, após fazer bogey pela segunda vez consecutiva no buraco nº 8. Kevin C. Cox/Getty Images

Após o desastre de Scheffler no oitavo buraco, seu caddie, Ted Scott, o chamou de lado para uma conversa estimulante antes de sua tacada inicial no nono.

“Sim, nove foi uma grande reviravolta”, disse Scheffler. “Teddy me deu um bom discurso motivacional lá atrás do oito green porque eu meio que olhei para ele como, ‘Cara, eu não sei sobre isso. Isso não está parecendo tão quente agora.’ Ele meio que me deu um pequeno discurso motivacional, e então eu consegui dar uma tacada de ferro muito boa lá e comecei as coisas a andar.”

Scheffler se recusou a revelar o que Scott lhe disse.

“Não vou revelar todos os nossos segredos”, disse Scheffler. “Teddy sempre foi meu maior apoiador. Acho que os resultados falam por si depois que ele conseguiu pegar minha bolsa e começar a me ajudar. Ele realmente é uma grande parte da equipe. Não sei se conseguiria fazer nada disso sem ele na minha bolsa. Temos um ótimo relacionamento.

“Ele tem o hábito de dizer a coisa certa na hora certa para me manter no estado de espírito certo.”

A temporada de 2024 de Scheffler será lembrada como uma das melhores da história do golfe. Cada uma de suas vitórias veio contra campos de elite em quatro eventos de assinatura (Arnold Palmer Invitational, RBC Heritage, Memorial Tournament e Travelers Championship), Players Championship, Masters e Tour Championship.

No mês passado, o jogador de 28 anos do Texas somou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Scheffler não tem certeza do porquê as Olimpíadas não estão sendo contadas em seu total de vitórias pelo PGA Tour.

“Não acho que as pessoas entendam o quão difícil é fazer isso, quando se espera que você vença, quando você é o favorito para vencer, quando cada coisa que você faz está sendo observada — boa e ruim — no campo de golfe, e o quão difícil é entrar em sua própria zona e em seu próprio mundinho e realmente silenciar o barulho”, disse Justin Thomas, que empatou em 14º lugar com 14 abaixo do par.

“É algo que é uma habilidade tão grande quanto ser capaz de acertar um driver no fairway ou um ferro na linha. Ele claramente descobriu isso muito bem.”

A excelente temporada de Scheffler em 2024 incluiu uma medalha de ouro nos Jogos de Paris de 2024. (Foto de Andrew Redington/Getty Images)

Ao longo do caminho, Scheffler arrecadou cerca de US$ 62,2 milhões em ganhos em campo e bônus durante toda a temporada.

Melhor ainda, Scheffler e sua esposa, Meredith, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Bennett, em 8 de maio.

“Sinto como se tivesse vivido quase uma vida inteira neste ano”, disse Scheffler. “Foi uma loucura.”

As sete vitórias de Scheffler vieram em apenas 19 largadas. Ele foi vice-campeão duas vezes e teve resultados entre os 10 primeiros em todas, exceto três de suas largadas, e nenhum corte perdido.

A temporada de 2000 de Woods é considerada uma das maiores da história — ele conquistou três de seus 15 campeonatos principais por 24 tacadas combinadas e venceu nove vezes no geral em 20 partidas. Ele foi vice-campeão quatro vezes. Tiger ganhou cerca de US$ 9,2 milhões naquele ano.

A única coisa que atrasou Scheffler nos últimos oito meses foi o policial de Louisville que o prendeu após um incidente de trânsito do lado de fora dos portões do Valhalla Golf Club, em Kentucky, antes da segunda rodada do PGA Championship.

Notavelmente, Scheffler postou um 5 abaixo do par 66 algumas horas depois de ser solto da prisão. Ele pareceu ficar sem gás no fim de semana e empatou em oitavo. Os promotores de Louisville retiraram as acusações de Scheffler em 29 de maio.

“Acho que sua consistência, sua atitude”, disse McIlroy, que empatou em nono com 16 abaixo. “Sinto que ele meio que traz o mesmo comportamento para o campo todos os dias, não importa em que posição na tabela de classificação ele esteja. É simplesmente incrível assistir a maneira como ele se administra no campo de golfe. Sim, vamos olhar para 2024 e é obviamente um dos melhores anos individuais que um jogador teve em muito tempo.”

A vitória de Scheffler em East Lake deve acabar com qualquer debate sobre quem é o jogador do ano do PGA Tour. Xander Schauffele teve uma discussão após vencer seus dois primeiros majors no PGA Championship e no The Open.

Até Schauffele admite que todos ainda estão atrás de Scheffler.

“Acho que pela definição de dominância, acho que é literalmente onde ele está sentado”, disse Schauffele. “Não sei há quantas semanas ele é o jogador nº 1 do mundo. Desde que saí, acho que Dustin teve uma corrida, Brooks [Koepka] tive uma corrida, Jon [Rahm] teve uma corrida, Rory teve uma corrida. Eles estavam meio que batendo para frente e para trás entre 1, 2 e 3. Scottie está no topo da montanha há, o quê, dois anos inteiros, ao que parece.”

Scheffler também não parece pronto para descer tão cedo.