Aaron Judge dos Yankees encerra a seca de HR com grand slam contra o Red Sox

NOVA YORK — Aaron Judge encerrou a maior seca de home runs de sua carreira na liga principal da maneira mais barulhenta possível na sexta-feira à noite.

Com o New York Yankees enfrentando um déficit de três corridas contra o Boston Red Sox no sétimo inning, Judge marcou um grand slam da vitória para seu 52º home run da temporada, líder da liga principal. O golpe desencadeou um delírio estrondoso no Yankee Stadium. Os cânticos de MVP levaram Judge a aparecer para uma chamada de cortina.

A explosão foi o oitavo grand slam da carreira de Judge. Ele tinha ido a 16 jogos, 60 rebatidas e 75 aparições no plate desde o último home run em 25 de agosto contra o Colorado Rockies.

Escolhas do editor 2 Relacionados

A expectativa pela possibilidade começou a crescer no início do turno.

O destro do Red Sox, Justin Slaten, começou a parte inferior da sétima com contagens completas para Anthony Volpe e Alex Verdugo. Em ambas as vezes, ele deu walks para o rebatedor. Gleyber Torres seguiu com um single para marcar Volpe da segunda base para a primeira corrida dos Yankees na noite.

O técnico do Red Sox, Alex Cora, então substituiu Slaten pelo canhoto Cam Booser, que teve que descobrir como lidar com Juan Soto e Judge, a dupla ofensiva mais produtiva do beisebol.

Booser escolheu lançar em volta de Soto, caminhando com ele em quatro arremessos para fora da zona de strike e para longe para encher as bases. Com cada bola, o nível de decibéis atingiu uma nova altura. Na quarta, o Yankee Stadium estava em frenesi. Soto virou seu bastão. Judge caminhou até a base. Booser estava em apuros.

Booser caiu atrás de Judge com um cutter na terra e uma bola rápida que parecia estar na zona de strike. Forçado a atacar Judge, Booser lançou uma bola rápida de 96 mph pelo meio para Judge, que atacou e não errou.

O placar se manteve quando os Yankees venceram o Red Sox por 5 a 4.