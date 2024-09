Aaron Rodgers brilha na vitória dos Jets sobre os Patriots

EAST RUTHERFORD, NJ — O New York Jets conquistou sua segunda vitória da temporada na quinta-feira à noite contra o New England Patriots, 24-3. O quarterback do Jets, Aaron Rodgers, impressionou em seu retorno ao MetLife Stadium, lançando dois touchdowns no primeiro tempo e levando a multidão a gritar seu nome.

Aqui estão as coisas mais importantes que você precisa saber sobre os jogos de quinta-feira à noite para ambas as equipes:

Rodgers voltou a ser o mesmo de antes contra os Patriots, lançando para mais de 250 jardas e marcando dois touchdowns. Imagens de Brad Penner-Imagn

Simplificando, era o Rodgers clássico, cuja segunda estreia em casa pelos Jets foi muito mais alegre do que a primeira.

Desta vez, Rodgers deslumbrou a torcida do MetLife Stadium com uma precisão incrível e uma série de passes fora da plataforma, passando para 281 jardas e dois touchdowns na segunda vitória consecutiva dos Jets.

No final do terceiro quarto, a multidão lotada gritava o nome de Rodgers. Agora, pense na abertura da temporada passada, em 11 de setembro. O estádio ficou assustadoramente silencioso quando, no quarto snap da temporada, Rodgers rompeu o tendão de Aquiles esquerdo e foi ajudado a sair do campo.

Na quinta-feira à noite, Rodgers (27 de 35) parecia um armador, distribuindo a bola para todos ao seu redor. Ele completou passes para oito recebedores diferentes. Significativamente, o quarterback de 40 anos se moveu bem dentro e fora do pocket, muito melhor do que nos dois primeiros jogos. O fato de ele ter feito isso em uma semana curta — apenas três dias de descanso — é um bom presságio para o resto da temporada.

Os Jets começaram a temporada com aspirações ao Super Bowl. Quando Rodgers joga assim, todas as coisas parecem possíveis no universo dos Jets.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Descreva o jogo em duas palavras: Domínio absoluto. Os Jets controlaram a bola por 40:04 e superaram os Patriots por 400-139.

Tendência promissora: A corrida de passe dos Jets, sem Jermaine Johnson (lesão no tendão de Aquiles que encerrou a temporada) e Haason Reddick (resistência), foi brincalhona. Liderados pelo defensive end Will McDonald IV (2,5 sacks), que agora tem 5,5 na temporada, os Jets sufocaram o quarterback Jacoby Brissett. Eles terminaram com sete sacks, elevando o total da temporada para 14.

Isso significa que a defesa voltou ao seu status de top cinco? Não. Alguma perspectiva: Ela enfrentou dois ataques ruins nos Patriots e Tennessee Titans nas últimas duas semanas.

Compre as performances de Allen Lazard e Tyler Conklin: Um ano atrás, Lazard era tão insignificante que foi mandado para o banco após assinar um contrato de quatro anos e US$ 44 milhões. Ele parece revivido com Rodgers como seu quarterback, dando ao ataque outra arma no perímetro.

Os ex-companheiros de equipe do Green Bay Packers se conectaram no primeiro quarto em um touchdown de 10 jardas, o terceiro de Lazard na temporada. Ele terminou com três recepções para 48 jardas. Conklin, um não-fator nos dois primeiros jogos, explodiu para cinco recepções para 93 jardas. Em jogos em que Garrett Wilson está quieto, Conklin e Lazard podem ser boas opções secundárias no ataque de passes.

Maior buraco no plano de jogo: Talvez estejamos sendo chatos, mas Rodgers e Wilson ainda parecem estar trabalhando em alguns problemas de química. Eles estavam em páginas diferentes em algumas rotas.

Wilson marcou um touchdown em um passe de 2 jardas — um laser de Rodgers — mas foi uma noite tranquila para o recebedor estrela, que foi coberto pelo cornerback Christian Gonzalez. Rodgers evitou esse confronto, já que mirou em Wilson nove vezes. Wilson está tendo um começo lento em sua terceira temporada, atraindo mais atenção dos oponentes.

Próximo jogo: vs. Denver Broncos (13h00 horário do leste dos EUA, domingo, 29 de setembro)

Brissett não conseguiu se sentir confortável no pocket contra os Jets, que o derrubaram cinco vezes na quinta-feira. Sarah Stier/Getty Images

Todas as boas vibrações que os Patriots geraram em dois jogos competitivos para abrir a temporada evaporaram em um minuto de Nova York na quinta-feira à noite. O placar não refletiu o quão unilateral foi.

Enquanto Rodgers fez parecer fácil para os Jets, foi um trator puxado para o quarterback Jacoby Brissett e os Patriots, cujas quatro primeiras descidas no primeiro tempo foram as menores que a franquia teve em um tempo desde 2000. Os Patriots tiveram 40 jardas de ataque no primeiro tempo, já que foram superados por 212 jardas nos primeiros 30 minutos.

Brissett foi demitido cinco vezes e nunca pareceu confortável no pocket. Os Patriots começaram com o novato Caedan Wallace como left tackle porque Vederian Lowe estava fora com uma lesão no tornozelo, e suas dores de crescimento ficaram evidentes em uma jogada no segundo tempo em que ele foi chamado para penalidades consecutivas de holding. Parecia um vale-tudo às vezes.

Descreva o jogo em duas palavras: Completamente superado. Desde o pontapé inicial, o resultado nunca pareceu estar em dúvida.

Maior buraco no plano de jogo: Bloqueio e tackle. Parece simples, mas o técnico Jerod Mayo disse que os jogos de quinta-feira geralmente se resumem a qual time joga com melhores fundamentos. Essa foi uma área de força nos dois primeiros jogos, mas houve muitos free rushers permitidos no ataque, e muitos tackles perdidos e ângulos ruins na defesa.

Análise do QB: Brissett estava sempre correndo para salvar sua vida por causa da proteção instável. Se havia um passe que ele queria de volta, era no primeiro quarto, quando ele tinha o tight end Austin Hooper no campo ao longo da linha lateral esquerda e errou.

O QB novato Drake Maye fez sua estreia na temporada regular da NFL com 4:24 restantes no quarto período, perdendo por 24-3. Ele foi 4-8 para 22 jardas e foi sacado duas vezes.

Siga a NFL durante toda a temporada • Calendário completo » | Classificação »

• Gráficos de profundidade para cada equipe »

• Transações » | Lesões »

• Índice de Poder do Futebol »

• Projeções de imagens dos playoffs »

Mais cobertura da NFL »

Tendência preocupante: Esta é a segunda semana consecutiva em que a defesa dos Patriots não consegue dar respostas decisivas contra o passe. O talento de Rodgers para lançar a bola rapidamente e entregá-la com precisão tornou difícil gerar pressão para uma linha de frente jogando sem o linebacker Ja’Whaun Bentley (músculo peitoral rompido).

E a cobertura na secundária, que tinha todos os titulares disponíveis, não estava em seu padrão usual. Mayo havia apontado a importância de manter os quarterbacks no pocket após a Semana 2, e os Patriots tiveram os mesmos problemas contra Rodgers.

Próximo jogo: no San Francisco 49ers (16h05 horário do leste dos EUA, domingo, 29 de setembro)