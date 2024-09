Aaron Rodgers desempolva nova versão de ‘relax’ após derrota dos Jets

FLORHAM PARK, NJ — Dez anos atrás, o quarterback Aaron Rodgers disse a uma torcida nervosa do Green Bay Packers para “RELAXAR” após o início de 1-2 do time.

Saindo da derrota arrasadora do New York Jets na noite de segunda-feira, Rodgers tirou a poeira do velho e bom jogo, entregando uma versão revisada na quarta-feira para os fãs — e talvez companheiros de equipe — que podem estar nervosos com a situação atual do time.

“Acho que sempre temos que ficar relaxados”, disse ele. “É uma temporada longa. Acho que, às vezes, as pessoas pensam que a temporada é como se você estivesse na pradaria ou no deserto e estivesse se movendo para encontrar água, mas é mais como um Bolero agradável e lento, onde estamos apenas balançando com a música e reagindo a tudo o que vem até nós e através de nós, apenas tentando não ficar muito alto com os altos ou muito baixo com os baixos.”

Talvez apropriadamente, os Jets — perdedores de 32-19 para o San Francisco 49ers — irão para Music City em busca de sua primeira vitória. Eles enfrentam o Tennessee Titans (0-1) no domingo no Nissan Stadium, buscando eliminar a dor de uma derrota na abertura da temporada que alimentou o pânico entre alguns fãs.

“A liga é muito diferente de quando eu disse ‘relaxe’ anos atrás, pois há muito mais cobertura [and] há muito mais oportunidade para reações exageradas”, disse Rodgers. “Então eu entendo. Queremos vencer, os fãs querem vencer, a organização quer vencer, mas o processo tem que ser o mesmo.

“Se for bom o suficiente na Semana 1, será bom o suficiente nos playoffs, então temos que seguir o processo e a preparação, do jeito que está, e confiar que será bom o suficiente.”

Após o comentário “RELAXE” de Rodgers, os Packers venceram quatro seguidas, terminaram 12-4 e chegaram ao NFC Championship Game. Ele disse isso em 23 de setembro de 2014 — uma espécie de aniversário de 10 anos.

Falando em aniversários, Rodgers disse que recebeu uma mensagem de texto na manhã de quarta-feira (ele não disse de quem) lembrando-o de que foi neste dia do ano passado (11 de setembro de 2023) que ele rompeu o tendão de Aquiles esquerdo no quarto estalo da temporada.

Refletindo sobre o ano passado, Rodgers disse que “houve muita emoção, muita perspectiva e gratidão. Então, muita coisa mudou no ano e estou feliz por ainda estar jogando e me sentir saudável.” Claramente, ele queria manter o foco no próximo oponente e polir certos aspectos do seu jogo.

Contra os 49ers, Rodgers completou 13 de 21 tentativas para 167 jardas, um touchdown e uma interceptação. Ele liderou os Jets em dois touchdowns.

“Sinto-me bem com o que fiz lá fora”, disse ele. “Na maior parte do tempo, senti que meus pés estavam bons, os sinais superficiais estavam bons [and] ajustes sutis. Há algumas coisas que posso limpar, com certeza, mas foi bom voltar lá e sentir que estava no fluxo, pelo menos.”

“Ele parecia incrível”, disse o tight end Tyler Conklin. “Alguns dos lançamentos que ele fez lá, obviamente ele não perdeu o talento do braço, certo? Essa foi a primeira vez que ele jogou futebol americano em um ano, então só posso imaginar como ele vai se sentir depois que começarmos a jogar.”

Os Jets precisarão melhorar na defesa, o que permitiu oito drives de pontuação consecutivos na noite de segunda-feira. Eles cederam 180 jardas de corrida, enquanto o running back reserva Jordan Mason os cortou com corridas cortadas para fora. Os jogadores disseram que haverá ênfase esta semana em fortalecer suas arestas.

O edge rusher Jermaine Johnson, que disse ter se desculpado com os companheiros de equipe por ter tido um jogo abaixo da média, disse que eles podem abalar o quarterback dos Titans, Will Levis.

“Ele é um atleta talentoso e consegue lançar a bola muito bem”, disse Johnson, “mas só de assistir ao filme e entender algumas coisas sobre ele, especialmente quando ele entra em campo, ele é um daqueles caras que, quando as coisas não estão indo do jeito que ele quer, ele meio que entra em pânico um pouco cedo.”