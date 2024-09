Aaron Rodgers, do Jets, diz que espera “grandeza” na temporada de retorno

FLORHAM PARK, NJ — A poucos dias de sua 20ª temporada, o quarterback do New York Jets Aaron Rodgers estava tão otimista na quinta-feira que brincou sobre a lesão no tendão de Aquiles da temporada passada. Totalmente curado, o astro sempre confiante disse que espera entregar uma temporada de retorno memorável.

“Tenho muito orgulho do meu desempenho, então quando entro em campo, espero grandeza porque já fiz isso antes”, disse Rodgers antes do treino. “Então esse é o tipo de padrão que eu mantenho para mim mesmo.”

Rodgers, 40, o jogador mais velho da NFL, enfrentará o San Francisco 49ers na noite de segunda-feira, dois dias antes do aniversário de um ano de seu tendão de Aquiles rompido. Aconteceu no quarto snap do primeiro jogo, essencialmente descarrilando a temporada dos Jets.

“Pode haver um pequeno sorriso após o quarto [snap]”, disse Rodgers sorrindo, pensando na noite de segunda-feira.

Rodgers não joga uma partida completa há 20 meses, desde o final da temporada de 2022 com o Green Bay Packers. Ele também não jogou na pré-temporada, embora tenha feito um grande número de repetições de treino (aproximadamente 800) no campo de treinamento.

Apesar de suas muitas conquistas, incluindo quatro MVPs e um campeonato do Super Bowl, Rodgers disse que ainda tem algo a provar.

“Eu sempre meio que brinquei com algo no meu ombro”, ele disse. “Você tem que fabricar coisas de tempos em tempos, mas, sim, quero dizer, meio que volta para provar. Para quem eu precisaria provar? Só para mim mesmo neste momento.”

Os Jets, que começam a temporada com aspirações ao Super Bowl, estão contando muito com Rodgers — mais uma vez.

“Acho que ele está em um ótimo lugar”, disse o técnico Robert Saleh. “Não apenas mentalmente, mas fisicamente, ele parece incrível. Vocês estiveram lá todos os dias e viram como ele parecia bem, como ele parece bom. … Ele é um profissional. Ele faz isso há muito tempo. Ele não é um quarterback de 40 anos, então acho que ele está ótimo.”

Rodgers lançou bem a bola no training camp, mas a parte do seu jogo que saltou para os companheiros de equipe foi sua habilidade de se movimentar pelo pocket. Não pareceu haver efeitos nocivos da lesão no tendão de Aquiles. Claro, ele ainda não enfrentou uma pressão de passe ao vivo.

Ele reiterou sua crença de que os Jets, 7-10 nas últimas duas temporadas, têm potencial para o Super Bowl. “Claro”, disse Rodgers, que falou sobre sua linha ofensiva melhorada. Ele também elogiou a maturidade do vestiário, dizendo que essa mentalidade ajudará o time a navegar pela adversidade.

“Não podemos surfar nessas ondas de emoção ou frustração ou narrativas externas ou qualquer uma dessas coisas”, disse Rodgers. “Temos que manter essa coisa bem firme. Não podemos ter vazamentos ou pessoas pulando do barco. Temos que perceber que vai ser uma longa temporada.”

Ele fez comentários semelhantes no final da temporada passada, dizendo que o time deve aprender a eliminar distrações e “dar descarga na BS”. Essa observação atraiu críticas quando o próprio Rodgers virou manchete, primeiro como um suposto candidato a vice-presidente e depois por uma viagem injustificada ao Egito durante um minicamp obrigatório. Ele foi multado pelo time por faltar ao acampamento.

Desde então, seu foco tem sido o futebol, de acordo com treinadores e companheiros de equipe.

“Estou em um bom estado mental”, disse Rodgers.[I] realmente tive um ano para lembrar de muitas maneiras — algumas coisas realmente difíceis, com algumas coisas ótimas também. Então, sempre há um momento de perspectiva durante o Hino para reunir seus pensamentos e meio que enviar gratidão ao universo pela oportunidade de eu ficar em campo e com as proteções. Ficarei muito animado com isso.”

Enquanto isso, parece que os Jets ficarão sem o edge rusher do Pro Bowl Haason Reddick, cuja resistência continua. Reddick, exigindo um novo contrato, não participou de nenhuma atividade da equipe desde que chegou em uma troca em 29 de março do Philadelphia Eagles.

Saleh não chegou a descartar Reddick para a noite de segunda-feira, dizendo que ainda é possível que ele jogue se aparecer para o treino.

“É viável”, disse Saleh. “O adversário que estamos jogando agora tinha apenas dois caras [Trent Williams and Brandon Aiyuk] apareça para praticar. Você confia que seus veteranos que sabem como fazer as coisas do jeito certo se prepararão para jogar.”