Aaron Rodgers e Robert Saleh riem de abraço negado enquanto os Jets avançam

EAST RUTHERFORD, NJ — O New England Patriots teve dificuldade em entender o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers. O mesmo aconteceu com seu treinador.

Em talvez sua melhor performance em anos, Rodgers passou para 281 jardas e dois touchdowns em uma vitória de 24 a 3 na quinta-feira à noite no MetLife Stadium, fazendo várias jogadas fora da plataforma em movimento e fora do pocket.

E, no entanto, o momento viral do jogo foi o encontro estranho de Rodgers com o técnico Robert Saleh, quando os Jets abriram 14 a 0 no segundo quarto com uma corrida de 1 jarda para touchdown de Breece Hall.

Quando Rodgers retornou à linha lateral, ele deu um tapa na mão de Saleh, que então se aproximou para um abraço. Rodgers não estava com humor para um abraço. Ele deu um empurrãozinho em Saleh e olhou feio para ele enquanto ele se afastava. A linguagem corporal do quarterback parecia estar dizendo: “É muito cedo para comemorar desse jeito.”

Depois, ambos os homens tentaram menosprezar o assunto.

“Ele não é um grande abraçador normalmente, então eu não sabia que ele estava indo para o abraço”, Rodgers disse com um sorriso. “Ele gosta de fazer o empurrão de peito com as duas mãos também. Ele fala muito sobre duas pontuações de vantagem. Então eu meio que dei um empurrão nele e disse, ‘Duas pontuações de vantagem.'”

Saleh disse que eles conversaram antes do jogo sobre a importância de dar à defesa uma vantagem de dois pontos. Quando isso aconteceu, Saleh aparentemente quis ter um abraço de irmão com seu quarterback da franquia, que aparentemente tinha outras ideias.

Eles riram da situação, o que é mais fácil de fazer depois de uma vitória — a segunda consecutiva dos Jets (2-1), que dominaram desde o início com Rodgers dissecando a defesa da Nova Inglaterra.

“Esse foi o primeiro passo para tocar como sei que sou capaz de tocar”, disse Rodgers. “Senti como se fosse eu mesmo de cinco anos atrás.”

Rodgers (27-para-35) se tornou o quarto quarterback na história da NFL a completar 75% de seus passes no jogo enquanto lançava para pelo menos 250 jardas com 40 anos ou mais. Ele se juntou a Tom Brady, Drew Brees e Brett Favre.

O que tornou essa performance tão especial foi a maneira como ele se moveu para escapar da pressão. Após duas performances pedestres em termos de mobilidade, Rodgers, 40, parecia mais rápido ao escapar da pressão.

Ele acertou 6 de 6 para 88 jardas ao lançar para fora do pocket — seu maior número de finalizações para fora do pocket sem uma incompletude nos últimos 15 anos, de acordo com a ESPN Research. Rodgers, que não lidou bem com a pressão nos dois primeiros jogos, venceu os Patriots (1-2) com sua liberação rápida e habilidade de iludir os rushers.

“O legal foi que ele mostrou a mobilidade que vimos no training camp”, disse Saleh. “Ele pode não ser o que costumava ser com as pernas, mas seu braço ainda tem 30 e sua mente ainda está operando em alto nível.”

Esta foi uma noite emocionante para Rodgers, que retornou à cena da lesão no tendão de Aquiles que encerrou a temporada passada na Semana 1. Desta vez, ele ficou por perto durante todo o jogo. No terceiro quarto, a multidão gritava seu nome.

Ele deu aos Jets uma vantagem de 7-0 com um passe para touchdown para o wide receiver Allen Lazard, que respondeu correndo até Rodgers e entregando-lhe a bola. Lazard, que jogou com Rodgers no Green Bay Packers, queria que ele tivesse a bola porque sabia que era uma noite especial.

“Estou muito feliz por ele”, disse Lazard. “Poder voltar aqui, com 40 anos, saindo do tendão de Aquiles, jogando três partidas em 10 dias, estou muito orgulhoso de todos, especialmente dele. Foi um momento especial para nós.”

Rodgers comandou drives de touchdown de 73, 91 e 66 jardas, distribuindo a bola para oito recebedores diferentes. Eles colocaram o jogo fora de alcance com um passe de touchdown de 2 jardas para o wide receiver Garrett Wilson com 6:18 restantes no terceiro quarto, deixando o placar em 21-3.

Rodgers errou na jogada anterior, então ele queria dar a Wilson outra chance perto da linha do gol. Rodgers disse que cometeu um “pecado mortal” de quarterback ao tomar uma decisão premeditada, forçando uma para Wilson.

“Ele meio que disse algo voltando para o huddle, tipo, ‘Jogue a bola para mim de novo’, o que é ótimo”, disse Rodgers. “Então eu disse OK.”

Em uma opção de corrida-passe, Rodgers disparou um laser que atingiu Wilson uma fração de segundo antes do cornerback Christian Gonzalez chegar. Foi o primeiro touchdown de Wilson na temporada, quebrando uma seca de oito jogos de touchdown.

“Eu e a end zone temos um relacionamento difícil agora”, disse Wilson. “Então, definitivamente foi bom entrar em bons termos com a end zone.”