Aaron Rodgers explica o tenso encontro lateral com o técnico dos Jets, Robert Saleh

Aaron Rodgers dar Roberto Saleh teve um momento tão estranho fora do jogo dos Jets na noite de quinta-feira, que muitos se perguntaram se os dois estavam brigando … mas o quarterback foi inflexível após a disputa, ele e seu treinador estão bem.

A cena estranha se desenrolou no segundo quarto da vitória de Nova York sobre o New England Patriots no MetLife Stadium… quando Saleh foi dar um abraço em seu chamador estrela após um touchdown.