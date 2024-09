Aaron Rodgers lança o primeiro touchdown do MetLife como New York Jet

EAST RUTHERFORD, NJ — Aaron Rodgers se juntou a um velho amigo para o primeiro touchdown do New York Jets contra o New England Patriots na noite de segunda-feira — um passe de 10 jardas para o wide receiver Allen Lazard, que comemorou entregando a bola para seu quarterback. Foi o primeiro touchdown de Rodgers como um Jet no MetLife Stadium.

No primeiro down, Rodgers leu blitz e lançou rapidamente na esquerda plana para Lazard, seu antigo companheiro de equipe do Green Bay Packers. O cornerback Alex Austin tentou derrubar Lazard em campo aberto, mas Lazard, de 1,95 m, não é fácil de derrubar. Ele agarrou a parte de trás da camisa de Lazard, segurando com força, mas Lazard se afastou e marcou, dando aos Jets uma vantagem de 7 a 0 no primeiro quarto.

Ele culminou em um drive de oito jogadas e 73 jardas. O mais interessante sobre o drive: cinco jogadores diferentes tocaram na bola para os Jets.