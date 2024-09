Aaron Rodgers – Os Jets precisam provar que podem lidar com a prosperidade

FLORHAM PARK, NJ — Estes são tempos inebriantes para o New York Jets, que está vencendo jogos e desfrutando de desempenhos de múltiplos touchdowns com seu ataque historicamente moribundo.

O próximo passo, de acordo com o quarterback Aaron Rodgers, é provar que eles conseguem lidar com a prosperidade.

Abordando o possível problema na quarta-feira, Rodgers fez referência a uma citação de seu primeiro treinador do Green Bay Packers, Mike McCarthy, que disse ao time em 2006: “Nossa maior luta será lidar com o sucesso”.

“Há muito nisso”, disse Rodgers. “É mais fácil quando você meio que leva um chute nos dentes para se unir. Somos nós contra o mundo. Somos nós contra a grande e má mídia, que está dizendo o quão ruins somos. Podemos meio que nos unir. Mas você ainda pode se unir e ter a mesma abordagem quando todo mundo está começando a cantar seus louvores um pouco? Acho que essa é a marca de um grande time.”

Os Jets (2-1), vencedores de duas partidas consecutivas, descobrirão mais sobre si mesmos no domingo contra o Denver Broncos (1-2) no MetLife Stadium. Os Jets, favoritos por 7,5 pontos, fecharam como favoritos por sete pontos apenas duas vezes nas últimas nove temporadas.

Liderado por Rodgers, que parece totalmente recuperado do tendão de Aquiles rompido na temporada passada, o ataque marcou três touchdowns em cada um dos três primeiros jogos. Isso pode não parecer absurdo, mas é altamente incomum para os Jets. A última vez que eles fizeram isso para começar uma temporada foi em 1989. Você tem que voltar até 1996 para encontrar a última vez que eles fizeram isso em quatro jogos seguidos. Ironicamente, essa foi a pior temporada na história da franquia, já que os Jets terminaram com 1-15.

Tentando desenvolver uma cultura vencedora, Rodgers enfatizou aos companheiros de equipe a importância de manter um foco implacável de semana para semana. A chave, ele disse, é “mensagens consistentes do topo, e então os líderes no vestiário exemplificando essas mensagens”.

“Os jogos são frequentemente ganhos e perdidos de segunda a sábado de uma semana normal, porque é quando você cuida do seu corpo, descansa, come direito, se prepara da maneira certa, tem as conversas certas”, disse Rodgers. “Então o domingo é apenas a finalidade dos seis dias de preparação.”

Os Jets não responderam bem nos últimos anos ao sucesso inicial. Em 2022 e 2023, eles começaram 6-3 e 4-3, respectivamente, mas tropeçaram para terminar em 7-10. Esses colapsos ocorreram com Zach Wilson como quarterback; ele agora é o terceiro reserva dos Broncos após ser negociado na offseason. Os Jets esperam resultados diferentes com um MVP quatro vezes no comando.

Rodgers terá uma mudança importante na escalação no domingo, já que o novato Olu Fashanu fará sua estreia como titular no lugar do right tackle Morgan Moses (joelho torcido). Moses, que deve ficar de fora de duas a quatro semanas, não será colocado na reserva de lesionados, de acordo com o técnico Robert Saleh.

Fashanu, draftado em 11º no geral, é um left tackle natural, mas viu alguma ação como right tackle na pré-temporada. Sua primeira tarefa: manter seu futuro quarterback do Hall da Fama em pé. Os Broncos já têm 11 sacks, empatados em quinto.

“É definitivamente uma grande responsabilidade proteger alguém como Aaron, do jeito que ele é capaz de incutir confiança no ataque”, disse Fashanu. “Obviamente, sinto muita responsabilidade, mas ele é o tipo de cara que realmente te deixa agitado e pronto para ir.”