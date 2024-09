Aaron Rodgers quer desafiar as probabilidades no ano 2 com os Jets

SANTA CLARA, Califórnia — “Assista a isso.“

O quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, fez esse heads-up de duas palavras para sua própria defesa durante um treino no início do training camp. Sentindo-se brincalhão, ele chamou seu arremesso no estilo Ruthian, então o fez ganhar vida com um rollout e passe sem olhar pelo campo para o wide receiver Garrett Wilson.

“Foi uma dessas coisas, pensamos, ‘Caramba, ele ainda tem alguns truques na manga'”, disse o linebacker Quincy Williams, relembrando um dos muitos momentos do verão que deixaram companheiros de equipe e treinadores balançando a cabeça.

Rodgers vem agindo dessa forma há um ano, dizendo ao mundo para vê-lo desafiar as normas convencionais. O jogador mais velho da NFL (40) está de volta de uma ruptura do tendão de Aquiles esquerdo, determinado a provar que pode fazer o que ninguém fez.

O futuro Hall of Famer faz sua reestreia pelos Jets na noite de segunda-feira (20h15 horário do leste dos EUA, ABC/ESPN/ESPN+) contra o San Francisco 49ers no Levi’s Stadium, 364 dias após sua lesão devastadora no quarto snap da temporada de 2023. Seu retorno é um dos momentos mais esperados da temporada da NFL.

Apreciando o drama, Rodgers disse que pode revelar “um sorrisinho” para as câmeras após o quarto snap. Depois disso, é só cara de jogo.

“Eu acho que você sempre tem algo a provar”, ele disse. “Isso só muda para quem você está provando isso, eu acho, quanto mais velho você fica.”

“VEJA O QUE EU fazer.“ — Rodgers, em 15 de setembro, dois dias após a cirurgia no tendão de Aquiles

Vamos falar de história.

Rodgers se tornará o 22º quarterback na era do Super Bowl (desde 1966) a tentar um passe na temporada regular após seu 40º aniversário, de acordo com o ESPN Stats & Information.

Agora, dê um zoom um pouco mais perto. Desse grupo, cinco começaram pelo menos 10 jogos como quadragenários — Tom Brady, Warren Moon, Vinny Testaverde, Drew Brees e Brett Favre. Os outros estavam basicamente se segurando naquele ponto de suas carreiras.

Um último zoom: dos cinco, apenas Brady e Brees tiveram recordes de vitórias na temporada de 41 anos (e além, no caso de Brady). É isso que Rodgers, que faz 41 anos em 2 de dezembro, está tentando.

E ele está se recuperando de uma lesão que arruinou carreiras, aumentando o grau de dificuldade. No caso dele, isso provocou pensamentos fugazes de aposentadoria.

O quarterback dos Jets, Aaron Rodgers, não lança um passe em um jogo da NFL há 364 dias — inclusive ficando de fora da pré-temporada. Luke Hales/Getty Images

Nacionalmente, o retorno de Rodgers foi um dos tópicos mais quentes durante a preparação para a temporada, com todos, desde membros do Hall da Fama até ex-companheiros de equipe e cabeças falantes, oferecendo opiniões. Sua ruptura que encerrou a temporada ocorreu no quarto snap na Semana 1, uma das lesões mais infames da história do esporte.

Seu legado pode depender do resultado, já que Rodgers tenta se juntar a Brady e Peyton Manning como os únicos quarterbacks a vencer um Super Bowl com dois times diferentes. Apesar dos números históricos de passes — ele precisa de apenas 945 jardas para se tornar o nono jogador a atingir 60.000 — Rodgers é criticado por ter um anel. O mesmo vale para os Jets, que estão contando com ele para acabar com 55 anos de infelicidade sem campeonato.

“As coisas podem despencar no final da carreira, então espero que ele não tenha perdido nenhuma mágica que ele teria tido no ano passado”, disse o ex-companheiro de equipe do Green Bay Packers, John Kuhn. “Mas eu direi isto: se ainda houver alguma mágica nele, a motivação que ele terá será uma das maiores motivações que ele já teve em sua carreira.”

Moon, um membro do Hall da Fama do Futebol Profissional que acompanha a carreira de Rodgers há mais de 20 anos, é uma das poucas pessoas que andam neste planeta que teve sucesso na NFL aos 40 anos — uma temporada de 25 touchdowns e 3.678 jardas pelo Seattle Seahawks em 1997, resultando em um Pro Bowl aos 41. Falando por experiência própria, ele acredita que são as pernas — não os braços — que desaparecem primeiro. Ele aprendeu a importância da mecânica da parte inferior do corpo em um livro do ex-grande arremessador da MLB, Nolan Ryan, que jogou até os 46 anos.

“Ele ainda tem aquele pop na bola”, disse Moon recentemente sobre Rodgers. “Agora é só uma questão de seu tempo de reação. Ele consegue escapar do perigo do jeito que costumava fazer? Ele era muito incrível quando estava em Green Bay, onde conseguia sair do pocket e fazer as coisas acontecerem. Essas são as coisas que começam a te deixar, um pouco daquele atletismo. Você está vendo isso em Russell Wilson agora.”

Bill Parcells, outro membro do Hall da Fama, treinou quarterbacks mais velhos, incluindo Testaverde. Ele sabe que o Pai Tempo pode ser cruel e implacável. Avaliando Rodgers de longe, ele notou a longa paralisação; ele não joga uma partida completa há 20 meses. “Isso é uma vida inteira no futebol”, disse Parcells.

Talvez ninguém possa se relacionar melhor com Rodgers do que Testaverde, que rompeu o tendão de Aquiles enquanto jogava pelos Jets em 1999, dois meses antes de seu 36º aniversário. Ele sentiu a dor de Rodgers em 11 de setembro no MetLife Stadium, onde o quatro vezes MVP caiu no quarto snap. Testaverde estava em um camarote privado, tomado por flashbacks.

“No fundo da minha mente, até que eu estivesse a toda velocidade, eu sempre pensava: ‘Isso vai acontecer de novo?'”, disse Testaverde recentemente, relembrando sua própria situação. “Depois que você passa por algumas coisas, começa a correr e faz alguns cortes e alguns arremessos, você fica tipo, ‘Tudo bem, estou de volta. Vamos lá.'”

Na temporada seguinte, Testaverde começou todos os jogos e tentou 590 passes, o recorde da liga. Ele disse que não houve efeitos nocivos de sua lesão (como Rodgers, ele rompeu o tendão de Aquiles esquerdo), mas ele liderou a NFL com 25 interceptações.

As chances de Rodgers romper o mesmo tendão de Aquiles são de cerca de 2%, não maiores do que se ele não tivesse sido lesionado anteriormente, de acordo com o Dr. Stephen Silver, chefe de medicina esportiva e ortopedia do Hackensack University Medical Center, em Nova Jersey.

“Não tenho nenhuma preocupação ou problema sobre ele retornar para jogar como quarterback nesta temporada”, disse Silver, que não é médico de Rodgers. “… Neste ponto, minha preocupação é maior, não apenas sobre Aaron Rodgers, mas qualquer um que queira jogar na NFL aos 40 anos, completando 41.”

“OBSERVE-ME” — RODGERS’ placa de vaidade na scooter ortopédica usada após a cirurgia.

E ele deu um show no campo de treinamento, especialmente nos dias em que os fãs estavam presentes. Enfrentando o New York Giants em um treino conjunto, ele estava tão animado que, em um ponto, disse a Garrett Wilson: “Ei, G, corra perto da bunda dele. Vou jogar uma bola de go.”

De fato, Wilson correu pelo cornerback Nick McCloud. Rodgers, com microfone naquele dia, lançou um strike de 55 jardas para um touchdown — um lançamento saído diretamente de 2021, sua última temporada de MVP.

“Ele parecia f—ing good”, comentou um oficial do Giants, que não espera uma queda de Rodgers nesta temporada. “Não. Ele parece Aaron Rodgers.”

Um ex-gerente geral da NFC disse: “Ele é uma anomalia. Ele é Aaron Rodgers. Ele é especial. Ele é Joe Montana, Tom Brady. Quando você é desse tipo, ainda pode acontecer [at his age]. Mas é uma aberração. Não é a norma.”

O membro do Hall da Fama Brett Favre falou com entusiasmo sobre seu antigo companheiro de equipe.

“Provavelmente não há um melhor armador começando na liga agora — mesmo na idade dele”, disse Favre em uma entrevista recente com a Infinity Sports Network. “Você joga a idade fora — o número — e olha como ele se move e se livra da bola. Seu conhecimento de futebol, ele tem o QI de futebol mais alto de qualquer pessoa com quem já estive. Espero que [the Jets] competir não apenas pelo campeonato da divisão, mas também pelo campeonato da conferência.”

Testaverde disse que Rodgers, cercado por jogadores dinâmicos como Wilson e o running back Breece Hall, estará “tão bom quanto sempre esteve”. Moon ecoou esse sentimento, dizendo que Rodgers se beneficiará de uma linha ofensiva melhorada.

Muitos dão a Rodgers o benefício da dúvida por tudo o que ele conquistou ao longo de duas décadas, mas a multidão do “o que você fez por mim ultimamente?” aponta para 2022, sua última temporada completa. Em sua temporada final com os Packers, ele foi pedestre.

Ele terminou em 26º no Total QBR (41,3), facilmente o pior de sua carreira. Ele passou a temporada inteira sem um dia de passe de 300 jardas. Na verdade, sua queda é de até 22 jogos seguidos, de longe sua seca mais longa.

Um polegar lesionado foi o motivo de sua queda em 2022? Foi um corpo de recebedores inexperiente (seu primeiro ano sem o All-Pro Davante Adams)? Ele estava mentalmente desgastado por um relacionamento tenso com a gerência do Packers?

Ou seriam os primeiros sinais de um grande quarterback em declínio?

Um ex-executivo de pessoal da AFC previu que Rodgers “não será um desastre [in 2024]mas não acho que ele será mais um jogador top-five.” O executivo acredita que a idade e as lesões vão tirar um pouco de seu atletismo, e que ele vai hesitar em segurar a bola porque quer evitar contato. Isso, ele supôs, vai levar as defesas a exagerar nas rotas curtas e sufocar o campo com ele.

Aaron Rodgers, o jogador mais velho da NFL, completa 41 anos em 2 de dezembro. John Jones/USA TODAY Esportes

Outra preocupação potencial: os Jets abrem a temporada com três jogos em 10 dias, um período desgastante para qualquer jogador, muito menos para um quarterback de 40 anos. Rodgers fez isso no começo da carreira, mas acumulou algumas milhas no odômetro desde então.

Ao que tudo indica, Rodgers continua sendo um arremessador talentoso, mas a NFL não é uma competição de Punt, Pass & Kick. As marcas registradas de seu jogo são seus reflexos rápidos, antecipação fantástica e capacidade de escapar. Em teoria, esses atributos podem ser enfraquecidos pela idade e lesões. Até mesmo o coordenador ofensivo do Jets, Nathaniel Hackett, um de seus confidentes mais próximos, reconheceu: “Ele está um pouco mais velho, então perdeu um pouco da velocidade que costumava ter.”

“Seu corpo não faz as mesmas coisas aos 40 como fazia aos 30”, disse Moon. “Você não reage tão rápido, perde um pouco do seu atletismo, não se cura tão rápido. Todas essas coisas diferentes acontecem conforme você envelhece. Sei que Aaron cuida de si mesmo, mas, novamente, ele tem uma lesão grave — o tendão de Aquiles — da qual está se recuperando. Estou interessado em ver como ele se recupera.”

Kuhn, seu companheiro de equipe por nove anos em Green Bay, acredita que Rodgers pode escrever um final de carreira semelhante ao de Peyton Manning, ao adiar o inevitável pôr do sol para vencer um último confronto.

“Ele está se recuperando de uma lesão da qual ninguém nunca se recuperou naquela idade, então ele tem várias coisas diferentes para provar a si mesmo e fazer por seu próprio direito e para fazer sua própria paz interior”, disse Kuhn. “Acho que esses fatores motivacionais vão percorrer um longo caminho para trazer o melhor de Aaron Rodgers este ano.”

Não importa como ele jogue, sabemos o que os fãs de futebol e outros continuarão a fazer.

Observe-o.