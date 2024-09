Aaron Rodgers reflete sobre a idade – ‘Especial’ ainda estar jogando

FLORHAM PARK, NJ — As emoções de Aaron Rodgers estarão à flor da pele na quinta-feira à noite na estreia do New York Jets em casa contra o New England Patriots.

Será seu primeiro jogo no MetLife Stadium desde aquela noite fatídica de 11 de setembro, quando ele rompeu o tendão de Aquiles esquerdo no quarto snap da temporada de 2023. Também será uma noite para apreciar sua longevidade na NFL.

Rodgers, 40, é dois anos mais velho que o técnico do Patriots, Jerod Mayo. Então, é claro, há o novato running back do Jets, Braelon Allen, 20, que na semana passada se tornou o jogador mais jovem da NFL a pontuar em scrimmage desde 1930.

“Fica um pouco estranho quando você joga contra treinadores que você enfrentou, e você joga com caras que poderiam ser seus filhos”, disse Rodgers na terça-feira. “Sim, é um bom lembrete de quão especial é ainda jogar aos 40.”

Mayo, um ex-linebacker dos Patriots, foi recrutado em 2008, três anos depois de Rodgers ter sido escolhido pelo Green Bay Packers. Eles se enfrentaram uma vez como jogadores, em 2010 — um jogo em que Mayo registrou 16 tackles em um esforço perdedor.

Rodgers, o jogador mais velho da liga, ajudou a colocar Allen, o jogador mais jovem, nos livros de história na semana passada em uma vitória de 24-17 sobre o Tennessee Titans. Rodgers lançou um passe de tela para Allen para um touchdown de 12 jardas e, no quarto período, verificou para uma jogada de corrida que resultou em uma corrida de 20 jardas para Allen.

Aos 20 anos e 239 dias, Allen se tornou o mais jovem desde a fusão (1970) a marcar mais de um touchdown em um jogo. Rodgers o observa desde 2021, quando Allen era calouro em Wisconsin.

“Eu brinquei desde a primeira vez que ele se sentou na minha frente”, disse Rodgers. “Eu sabia quem ele era quando ele o recrutou. Eu tinha ouvido falar desse garoto de 17 anos jogando na Universidade de Wisconsin quando eu estava jogando em Green Bay. Eu não conseguia acreditar. Eu imaginei, oh, ele deve fazer 18 anos bem rápido. Mas, não, ele fez 18 anos em janeiro do seu primeiro ano. Agora ele fará 21 anos em janeiro do seu ano de novato. Isso é loucura.”

Allen e o running back número 1 Breece Hall se autodenominam “The Killer Bees”. Eles foram uma dupla potente na semana passada, combinando 170 jardas de scrimmage e três touchdowns. Eles foram usados ​​no mesmo backfield em quatro jogadas, incluindo o passe para touchdown para Allen.

Allen, de 1,80 m e 107 kg, cresceu em Fond du Lac, Wisconsin, assistindo aos jogos de Rodgers na TV. Agora ele está no mesmo grupo que o futuro Hall of Famer.

“É incrível”, disse Allen, recrutado na quarta rodada. “Poucas pessoas têm essa oportunidade, de ser tão jovem nessa posição, nessa fase da vida. Sou extremamente abençoado e orgulhoso. Estou apenas tentando continuar acumulando.”

Rodgers disse que seu objetivo na quinta-feira à noite era que o ataque saísse voando. Os Jets ficaram para trás no início dos dois primeiros jogos, com o ataque vacilando. Essa tem sido uma tendência para eles nos últimos anos, uma que Rodgers espera reverter.

Ele disse que seria “um desperdício continuar fazendo a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes, então temos que mudar algumas coisas. Temos que ser um pouco mais afiados. … Começamos muito devagar nas primeiras duas semanas, então temos que começar mais rápido, juntar alguma coisa nas primeiras 15 [plays] e dar à nossa defesa uma chance de jogar com a liderança.”

Um ano atrás, Rodgers fez uma grande entrada na Semana 1, correndo para fora do túnel com uma bandeira americana. Ele não tem certeza do que o espera na quinta-feira à noite, mas está ansioso para fazer sua estreia em casa, Parte II, embora em uma semana curta.

“É definitivamente difícil para o corpo, difícil para a semana, mas mais fácil para um cara de 20 anos do que para um cara de 40”, disse ele. “Mas estarei pronto.”