Ação judicial acusa Deshaun Watson, do Browns, de agressão sexual e agressão

Uma nova ação civil movida em Houston na segunda-feira acusa o quarterback do Cleveland Browns, Deshaun Watson, de agressão sexual e agressão em outubro de 2020, quando ele era membro do Houston Texans.

De acordo com o processo, as supostas ações ocorreram antes de Watson e uma mulher, que atende pelo pseudônimo de “Jane Doe” no processo, irem jantar no apartamento da mulher.

O processo afirma que Watson conheceu a mulher, uma mãe solteira, em um restaurante e bar de Houston, conseguiu seu número de telefone e inicialmente tentou fazê-la encontrá-lo no Houston Galleria para um encontro. Relutante em encontrar Watson em público, a mulher concordou em um jantar em seu apartamento, de acordo com o processo.

Na noite do encontro, de acordo com o processo, ela disse que Watson teve dificuldade para encontrar seu apartamento e começou a gritar agressivamente com ela no telefone, dizendo que não “tinha tempo para isso”.

O processo alega que, enquanto se maquiava no banheiro, a mulher encontrou Watson “completamente nu em sua cama, deitado de bruços”. Watson então pediu que a mulher massageasse suas nádegas e a mulher “tentou apaziguar Watson esfregando suas costas, em vez de suas nádegas”, de acordo com o processo.

Watson então se virou e “continuou a exigir que Jane Doe o massageasse, gesticulando dos joelhos até a virilha”, de acordo com o processo. A mulher disse a Watson que não era massagista, ao que Watson perguntou o que ela queria fazer em vez disso, alega o processo.

Antes que a mulher pudesse responder, Watson “despiu parcialmente Jane Doe e penetrou sua vagina sem consentimento, implícito ou explícito”, de acordo com o processo, que também alega que Watson abusou sexualmente da mulher por vários minutos antes que ela escapasse e pegasse um pedaço pesado de decoração para autodefesa. Watson então “saiu furioso do apartamento de Jane Doe”, de acordo com o processo.

A NFL não quis comentar. Um porta-voz dos Browns não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Watson, 28, cumpriu uma suspensão de 11 jogos em 2022 depois que mais de duas dúzias de mulheres o acusaram de agressão sexual e conduta inapropriada durante sessões de massagem. Dois grandes júris do Texas se recusaram a prosseguir com acusações criminais contra Watson, mas ele cumpriu sua suspensão depois que a NFL e a NFL Players Association chegaram a um acordo em seu caso disciplinar.

Watson também teve que pagar uma multa de US$ 5 milhões e passar por uma avaliação obrigatória por especialistas em comportamento e seguir o programa de tratamento sugerido antes de ser reintegrado pela liga.

O processo aberto na segunda-feira não tem relação com o único processo civil decorrente das mulheres que acusaram Watson de má conduta sexual durante sessões de massagem. No entanto, o mesmo advogado, Tony Buzbee, está representando a mais recente mulher a processar Watson.

Watson resolveu 23 dos 24 processos civis movidos contra ele no verão de 2022.

Em março de 2022, os Browns negociaram seis escolhas de draft, incluindo três escolhas de primeira rodada, por Watson e lhe deram um acordo totalmente garantido de US$ 230 milhões, o que era um recorde da NFL na época.

Suspensão e lesões limitaram Watson a apenas 13 partidas com Cleveland, o que inclui uma derrota por 33-17 para o Dallas Cowboys no domingo — seu primeiro jogo desde que passou por uma cirurgia no ombro que encerrou sua temporada em novembro passado. Watson completou 24 de 45 passes para 169 jardas, 1 touchdown e 2 interceptações na derrota.

John Barr, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.