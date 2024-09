Ação movida sobre propriedade da bola Shohei Ohtani 50/50

Um torcedor que afirma ser o legítimo proprietário da bola de home run Shohei Ohtani 50/50 entrou com uma ação civil buscando impedir o leilão programado da bola, de acordo com os autos do tribunal.

Max Matus, 18 anos, entrou com uma ação na quinta-feira no 11º Tribunal do Circuito Judicial da Flórida, buscando uma liminar contra a Goldin Auctions, que havia agendado a abertura de licitações para a bola na sexta-feira.

O processo, que também nomeia Chris Belanski e Kelvin Ramirez, diz que Belanski obteve a posse de bola de Matus “injustamente e à força” nas arquibancadas e que Belanski e Ramirez indicaram nas redes sociais seus planos de vender a bola.

“Estamos cientes do caso que foi aberto”, disse a Goldin Auctions em comunicado à ESPN. “Depois de analisar as alegações e imagens incluídas no processo, e o vídeo do jogo disponível publicamente, Goldin planeja ir ao vivo com o leilão da bola Ohtani 50/50.”

A declaração da Goldin Auctions disse que, embora a empresa tenha sido citada no caso, não há alegações de irregularidades por parte da empresa. Goldin planeja abrir licitação para a bola na sexta-feira por US$ 500 mil.

Matus não foi encontrado imediatamente para comentar o assunto por meio de seu advogado. Belanski e Ramirez também não foram encontrados imediatamente.

O vídeo do momento em que a bola caiu na arquibancada foi postado nas redes sociais.

O processo de Matus diz que em 19 de setembro ele estava no LoanDepot Park em Miami, Flórida, para comemorar seu aniversário de 18 anos e gravando o jogo entre Los Angeles Dodgers e Miami Marlins em seu telefone quando Ohtani fez seu 50º home run. O processo diz que ele estava parado na cerca do campo esquerdo quando viu a bola vindo em sua direção. Quando ele foi tentar pegá-lo, diz o processo, ele “agarrou-o com sucesso” com a mão esquerda e pretendia mantê-lo.

Matus diz que “um homem mais velho e musculoso” então prendeu o braço “entre as pernas e tirou a bola 50/50 da mão esquerda de Max”.

O processo diz que Matus era o legítimo dono da bola antes de ela ser “tirada dele à força” por Belanski.

“Se os réus puderem vender a Bola 50/50, o Requerente será irreparavelmente prejudicado, pois a Bola 50/50 é um item único e único que não pode ser substituído. Assim que a Bola 50/50 for vendida, o Requerente provavelmente não conseguirá recuperá-lo e nenhum dano monetário será adequado para substituí-lo”, diz o processo.

A ação pede que a bola seja mantida em local seguro acordado mutuamente por ambas as partes enquanto se aguarda o resultado do litígio. Uma audiência sobre o assunto não foi marcada.