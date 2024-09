Acionista majoritário do Chelsea, Clearlake Capital, não vai vender – fontes

O acionista majoritário do Chelsea, Clearlake Capital, não está interessado em vender sua participação em meio a sugestões de uma disputa de poder no clube, disseram fontes à ESPN.

Uma reportagem da Bloomberg na sexta-feira afirmou que os acionistas mais proeminentes dos Blues estão explorando opções para comprar uns aos outros, mas fontes próximas aos proprietários disseram à ESPN que a Clearlake está focada exclusivamente em fornecer estabilidade de longo prazo em Stamford Bridge.

A Clearlake possui 61,54% do Chelsea, com os 38,46% restantes divididos entre os empresários Todd Boehly, Mark Walter e Hansjorg Wyss.

Fontes disseram à ESPN que, embora as relações entre Boehly e o cofundador da Clearlake, Behdad Eghbali, tenham esfriado nos últimos tempos, o relacionamento continua profissional.

Fontes sugeriram que nenhuma conversa direta entre qualquer investidor individual e a Clearlake ocorreu até o momento em que este artigo foi escrito, mas a Clearlake está aberta a aumentar sua participação caso a situação surja.

Boehly, Eghbali e o cofundador do Clearlake, Jose E Feliciano, assinaram todas as principais decisões que afetam o clube.

O consórcio concluiu sua aquisição em maio de 2022, depois que o Chelsea foi colocado à venda após a sanção do antigo proprietário, Roman Abramovich, pelo governo do Reino Unido por supostos laços com o presidente russo, Vladimir Putin.

Boehly assumiu um papel de destaque no primeiro verão após a mudança de propriedade, atuando como diretor esportivo interino antes de o clube nomear uma equipe executiva para liderar o Chelsea.