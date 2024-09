Acompanhando a busca de Shohei Ohtani por 50 home runs e 50 bases roubadas

Shohei Ohtani pode estar a caminho de outra conquista recorde.

Escolhas do editor

Em sua primeira temporada com o Los Angeles Dodgers, após assinar o maior contrato da história da MLB, Ohtani ganhou a adesão ao clube 40/40 em 23 de agosto contra o Tampa Bay Rays, quando roubou uma base na parte inferior da quarta e rebateu um grand slam decisivo.

Clube 40/40 Jogador Equipe Ronald Acuna Jr. (41 HRs, 73 SBs) Atlanta Braves 2023 Alfonso Soriano (46 HRs, 41 SBs) Nacional de Washington de 2006 Alex Rodriguez (42 HRs, 46 SBs) Mariners de Seattle de 1998 José Canseco (42 HRs, 40 SBs) Atletismo de Oakland de 1998 Barry Bonds (42 HRs, 40 SBs) Gigantes de São Francisco de 1996

Ohtani se tornou o sexto jogador da MLB a se juntar ao clube 40/40 e o primeiro desde Ronald Acuna Jr. em 2023, quando a estrela do Atlanta Braves acertou seu 40º home run na última semana da temporada regular, somando 73 bases roubadas.

No domingo, Ohtani se tornou o primeiro jogador na história da MLB a registrar 46 home runs e 46 bases roubadas em uma única temporada.

Com a temporada regular da MLB terminando em 29 de setembro, estamos acompanhando a jornada de Ohtani para se tornar o primeiro jogador com 50 home runs e 50 bases roubadas.

Home run nº 46

Ohtani está se aproximando da marca de 50 home runs e seu 46º veio em grande estilo. O home run chegou a 450 pés, marcando o nono home run de Ohtani nesta temporada que foi tão longe e o 22º de 450 pés de sua carreira. O 46º home run de Ohtani também empata o maior número de sua carreira.

Toc, toc.

Quem está aí? O 46º home run de Shohei Ohtani, que empata o recorde da carreira 😤 foto.twitter.com/0rVwgNfHK7 — MLB (@MLB) 8 de setembro de 2024

Home run nº 45

Ohtani atingiu a marca do século de RBIs em 2024 com estilo.

Seu arremesso solo no sexto inning colocou os Dodgers no placar enquanto eles batalham contra o Cleveland Guardians. Os 100 RBIs de Ohtani nesta temporada agora estão empatados com 2021 para seu melhor desempenho pessoal em uma única campanha.

45 home runs

100 corridas impulsionadas Ainda apenas um Shohei Ohtani. foto.twitter.com/skcXI3mA9o — MLB (@MLB) 7 de setembro de 2024

Bases roubadas n.º 44, 45 e 46

Mês diferente, mesmo Shohei.

A estrela dos Dodgers roubou sua 44ª base da temporada no quarto inning contra os Diamondbacks. Três innings depois, ele roubou os números 45 e 46, marcando a segunda vez em sua carreira que ele roubou três bases no mesmo jogo. Ohtani tem 25 jogos restantes para se tornar o primeiro jogador com 50 home runs e 50 bases roubadas.

Shohei Ohtani: 44 roubos de bola, 44 home runs 🤯 foto.twitter.com/nbEQSMBnL8 — MLB (@MLB) 2 de setembro de 2024

Bases roubadas nº 45 e 46 para Shohei Ohtani! Ele tem apenas 4 SB e 6 HR na primeira temporada 50/50 na história da MLB. foto.twitter.com/VVERY2ZsFo — MLB (@MLB) 2 de setembro de 2024

Home run nº 44

Ohtani encontrou seu ritmo em agosto.

A estrela dos Dodgers acertou um home run de abertura no sábado, um dia após seu 43º home run. Marcou seu 12º home run em agosto, empatado em terceiro lugar em um mês em sua carreira, de acordo com a ESPN Stats & Information.

ELE NÃO PARA 🔥 Shohei Ohtani CRUSHES homer nº 44! foto.twitter.com/zV2LQ20I9y — MLB (@MLB) 1 de setembro de 2024

Home run nº 43 e base roubada nº 43

Depois de roubar sua 43ª base no segundo inning, Ohtani lançou o home run número 43 no oitavo para dar aos Dodgers uma vantagem de 10-5.

UM DE UM. SHOHEI OHTANI É O PRIMEIRO JOGADOR COM 43 HOME RUNS E 43 BASES ROUBADAS NA MESMA TEMPORADA. foto.twitter.com/zYYUexdPcu — MLB (@MLB) 31 de agosto de 2024

Um arremesso na terra do arremessador Zac Gallen, do Arizona Diamondbacks, resultou em uma base roubada facilmente para Ohtani, sua 43ª sendo a segunda maior na Liga Principal de Beisebol, atrás da estrela do Cincinnati Reds, Elly De La Cruz.

Shohei Ohtani está um roubo mais perto dos 50 👀 foto.twitter.com/mfQqZNaGMj — MLB (@MLB) 31 de agosto de 2024

Home run nº 42 e bases roubadas nº 41 e 42

Na noite do bobblehead dedicada a ele e seu cachorro, Decoy, Ohtani encontrou o momento, acertando uma bola longa do arremessador do Baltimore Orioles, Corbin Burnes, no primeiro inning. O home run de 391 pés veio no quinto arremesso do jogo. Marcou o quarto home run de Ohtani na temporada e o primeiro no Dodger Stadium, de acordo com o ESPN Stats & Information.

LÁ VAI O PAI DO DECOY. foto.twitter.com/uNNgHI30sP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 29 de agosto de 2024

Ele também roubou duas bases, dando a ele 10 jogos nesta temporada com um home run e uma base roubada. Nenhum outro jogador nesta temporada tem mais de seis.

Outra base roubada para Shohei Ohtani ☑️ foto.twitter.com/4Aoc4AmrHT – SportsNet LA (@SportsNetLA) 29 de agosto de 2024

Home run nº 41

Com 2 a 1, Ohtani acertou um arremesso de 92 mph de Taj Bradley para o campo direito, trazendo Miguel Rojas para casa e dando aos Dodgers uma vantagem de 6 a 5 sobre Tampa Bay.

Não dá para parar o Sho! foto.twitter.com/FfL5C2vLZ5 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 25 de agosto de 2024

Home run nº 40

Com o jogo em jogo, não há ninguém melhor para rebater do que Ohtani. Com as bases carregadas e dois strikes contra o jogador de 30 anos na parte inferior do nono, Ohtani acertou um walk-off grand slam para vencer os Rays por 7-3.