Acordo entre a Câmara e a NCAA é suspenso enquanto o juiz pede revisões

Um juiz federal ordenou que os advogados que negociam um grande acordo que poderia remodelar o modelo de negócios dos esportes universitários “voltem à prancheta” para resolver as preocupações que ela tem sobre como o acordo limitaria as maneiras pelas quais os patrocinadores podem fornecer dinheiro aos atletas.

A juíza Claudia Wilken se recusou a conceder aprovação preliminar ao acordo antitruste House v. NCAA na quinta-feira. Ela disse que estava preocupada com várias partes dos termos do acordo. A principal entre suas preocupações era uma cláusula que exigiria que qualquer reforço financeiro fornecido aos atletas fosse para um “propósito comercial válido”.

Durante os últimos anos, os coletivos de reforço evoluíram para fornecer pagamentos aos atletas que, no papel, são pagamentos pelo uso do nome, imagem e semelhança do jogador, mas na prática serviram como salários de fato. Os termos do acordo tornariam mais fácil para a NCAA eliminar esses pagamentos.

“O que vamos fazer com isso?”, perguntou Wilken. “Descobri que tirar coisas das pessoas geralmente não é muito popular.”

Wilken deu aos advogados que representam a NCAA e a classe autora de atletas da Divisão I três semanas para conferir e decidir se eles poderiam revisar a linguagem ou se precisariam anular o acordo pendente. O advogado principal da NCAA, Rakesh Kilaru, disse ao juiz que as regras revisadas sobre como os coletivos operam são “uma parte central do acordo”.

“Sem isso, não tenho certeza se haverá um acordo”, disse Kilaru.

Jeffrey Kessler, coadvogado principal dos demandantes, disse à ESPN na quinta-feira à noite que estava confortável com a sugestão do juiz de remover a nova linguagem sobre coletivos NIL do acordo.

“Estamos perfeitamente bem com essas mudanças. Agora cabe à NCAA. Espero que eles concordem com elas”, disse Kessler. “Se o acordo fracassar, voltaremos a julgamento. Se eles quiserem encarar isso, é uma decisão que eles têm que tomar.”

A NCAA, suas conferências de poder e advogados representando todos os atletas da Divisão I concordaram em maio em resolver três grandes processos antitruste que ameaçam derrubar o modelo de negócios dos esportes universitários. Os réus concordaram em pagar cerca de US$ 2,7 bilhões em danos a atletas atuais e antigos. As partes também concordaram com um sistema prospectivo que permitirá que as escolas paguem diretamente aos atletas por meio de acordos de nome, imagem e semelhança até um limite, que deve ser de US$ 20 milhões a US$ 23 milhões por escola no ano que vem e aumentaria anualmente. Em troca, a NCAA teria muito mais margem de manobra para aplicar regras que, segundo ela, são projetadas para proteger um equilíbrio competitivo entre as escolas e preservar o que torna os esportes universitários únicos.

Kilaru disse ao juiz Wilken que as restrições impostas aos coletivos de reforço no acordo não eram significativamente diferentes das regras atuais da associação, que proíbem os reforços de pagar atletas por desempenho ou usar pagamentos NIL como incentivo para recrutar um atleta.

“A qualquer momento essa regra pode ser aplicada pela NCAA”, disse ele.

No entanto, um juiz federal no Tennessee concedeu uma liminar no início deste ano que proíbe a NCAA de punir os impulsionadores ou atletas por negociar qualquer acordo NIL como parte do processo de recrutamento. Nesse caso, os procuradores-gerais do Tennessee e da Virgínia argumentaram que a NCAA está restringindo ilegalmente as oportunidades para atletas-estudantes ao impedi-los de negociar os termos dos acordos NIL antes de decidir para onde querem ir na escola.

Não está claro se a liminar do Tennessee se aplicava em todo o país ou apenas no Tennessee e na Virgínia, mas a NCAA disse a seus membros em uma carta após a decisão que decidiu “pausar e não iniciar investigações envolvendo a participação de terceiros em atividades relacionadas a NIL” enquanto a liminar permanecer em vigor. A pausa nas investigações permanece em vigor, de acordo com a associação.

Um porta-voz da NCAA disse que o acordo proposto era “o produto de negociações árduas que trariam estabilidade e sustentabilidade aos esportes universitários” e que os réus “considerariam cuidadosamente as questões do tribunal, o que não é incomum no contexto de acordos de ações coletivas”.

Coletivos associados aos programas de futebol e basquete mais proeminentes do país atualmente distribuem de US$ 10 milhões a US$ 20 milhões por ano para seus jogadores, de acordo com várias fontes da indústria. Se essas operações forem significativamente restringidas pelo acordo, os jogadores desses times poderiam potencialmente ganhar menos dinheiro por meio do acordo de compartilhamento de receita proposto do que atualmente ganham por meio de acordos NIL.

Wilken também disse aos advogados que estava preocupada com futuros atletas universitários que ainda não são membros da ação coletiva, mas que seriam restringidos pelos termos de um acordo de 10 anos quando começassem sua carreira esportiva universitária. Kessler disse que se os futuros atletas acreditarem que o acordo de receita é uma restrição injusta ao seu potencial de ganho, eles estarão livres para entrar com uma nova ação antitruste quando começarem sua carreira universitária.

As duas partes concordaram em discutir possíveis revisões dos termos durante as próximas semanas. Se as partes não conseguirem chegar a um acordo, todos os três casos que fazem parte do acordo proposto seguiriam para julgamento. O caso House v. NCAA estava programado para ir a julgamento em janeiro de 2025, antes que as partes anunciassem um acordo.

Líderes de esportes universitários, incluindo o presidente da NCAA, Charlie Baker, já defenderam o acordo pendente como parte fundamental da solução dos inúmeros problemas legais da indústria. Líderes da NCAA esperavam que um acordo que fornecesse novos benefícios aos atletas os ajudasse a persuadir o Congresso a aprovar uma lei que acrescentaria mais estabilidade aos negócios dos esportes universitários.