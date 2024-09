Adolescente é indiciado por atirar em Ricky Pearsall e está ‘muito arrependido’

SÃO FRANCISCO — Um estudante do último ano do ensino médio de 17 anos acusado de tentativa de homicídio pelo tiroteio durante o fim de semana do novato recebedor do San Francisco 49ers, Ricky Pearsall, foi indiciado no tribunal juvenil na quarta-feira e disse por meio de seu advogado que lamentava o ocorrido.

O adolescente vestia um moletom e calças verdes, olhou diretamente para o juiz durante o processo e não se virou para cumprimentar os pais, que estavam na sala.

A promotora distrital de São Francisco, Brooke Jenkins, acusou o adolescente na terça-feira de tentativa de homicídio, agressão com arma semiautomática e tentativa de roubo de segundo grau. Na quarta-feira, seu gabinete acrescentou várias acusações relacionadas a armas.

O gabinete dela não decidiu se vai julgar o menor como adulto, dizendo que eles precisam de tempo para investigar mais e, se for o caso, fazer uma petição ao tribunal para transferir o caso para um tribunal de adultos. A lei da Califórnia impede que promotores acusem um menor como adulto sem aprovação judicial.

O advogado do adolescente, o Defensor Público Adjunto Bob Dunlap, disse aos repórteres após a audiência que lamenta muito o que aconteceu.

“Ele está genuinamente muito arrependido que isso tenha acontecido, assim como sua família, e posso dizer em nome deles, assim como em meu próprio nome, nossos pensamentos estão com a família Pearsall e o próprio Sr. Pearsall. Então, há um remorso genuíno, genuíno a esse respeito”, disse Dunlap. “Ele é um garoto.”

Um agente de condicional recomendou que o adolescente permanecesse sob custódia e fosse transferido para seu condado natal, San Joaquin, onde ele tem outro caso pendente. Mas o juiz da Corte Superior Roger C. Chan disse que o adolescente permanecerá sob custódia de São Francisco.

Familiares do adolescente e de Pearsall estavam no quarto na quarta-feira, disse Chan.

O tiroteio à luz do dia de sábado contra um atleta profissional em um distrito comercial de luxo no centro da cidade colocou os holofotes nacionais novamente sobre uma cidade que lutava contra furtos descarados, vitrines vazias e agressões a idosos asiático-americanos.

Pearsall, 23, estava caminhando sozinho para seu carro pouco depois das 15h30 de sábado, depois de fazer compras em lojas de luxo na Union Square, quando o suspeito supostamente viu o jogador da NFL por seu relógio Rolex. Uma luta se seguiu, e tiros da arma de fogo do suspeito atingiram Pearsall e o adolescente, que foi baleado no braço, disse a polícia.

O novato do 49er foi baleado no peito à queima-roupa, disseram autoridades. Sua mãe, Erin Pearsall, postou nas redes sociais que a bala atravessou o lado direito do peito do filho e saiu pelas costas sem atingir nenhum órgão vital.

Pearsall recebeu alta no domingo do Hospital Geral e Centro de Trauma de São Francisco.

Ele estava de volta às instalações da equipe na segunda-feira, disse o gerente geral do San Francisco 49ers, John Lynch, na terça-feira. Os Niners colocaram Pearsall na lista de lesões não relacionadas ao futebol americano, dando a ele tempo para se recuperar do tiroteio e de uma lesão no ombro que o limitou durante todo o verão, disse Lynch.

O adolescente mora em Tracy, uma cidade cerca de 60 milhas a leste de São Francisco.

Ele foi preso a cerca de um quarteirão de onde supostamente confrontou Pearsall.