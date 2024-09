Adrian Peterson é condenado a entregar ativos para pagar dívida de US$ 12 milhões

O ex-running back da NFL Adrian Peterson foi ordenado por um juiz de Houston a entregar vários bens como forma de pagar uma dívida estimada em mais de US$ 12 milhões.

O administrador nomeado pelo tribunal, Robert Berleth, solicitou esta ordem em julho e disse que Peterson “é conhecido por ter vários ativos” em sua casa em Missouri City, Texas. O juiz de Houston ordenou na segunda-feira que os policiais do Condado de Fort Bend, Texas, acompanhassem Berleth até a residência de Peterson para manter a paz.

O ex-MVP da NFL Adrian Peterson foi ordenado por um juiz do Texas a entregar bens para liquidar uma dívida de US$ 12 milhões. John Nacion/Getty Images

Os problemas de dívida de Peterson começaram quando ele fez um empréstimo de US$ 5,2 milhões com uma empresa de empréstimos da Pensilvânia em 2016. O valor aumentou devido a juros e honorários advocatícios, levando a uma sentença de US$ 8,3 milhões contra ele em 2021.

“Nenhuma compensação foi feita contra esta sentença até o momento”, declarou o administrador judicial no processo de julho.

Peterson, 39, jogou pela última vez na NFL durante a temporada de 2021.

MVP da NFL de 2012, quatro vezes All-Pro e sete vezes selecionado para o Pro Bowl, Peterson liderou a liga em corridas três vezes em sua carreira de 15 anos. Ele está em quinto lugar de todos os tempos com 14.918 jardas corridas, além de 90 touchdowns durante 184 jogos de carreira (167 como titular) com sete times, mais notavelmente o Minnesota Vikings (2007-16).