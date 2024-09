Adrian Wojnarowski se aposenta da ESPN e se junta ao St. Bonaventure

Adrian Wojnarowski, especialista sênior da NBA na ESPN, concordou em se tornar o gerente geral do programa de basquete masculino em St. Bonaventure, disse ele à ESPN.

Wojnarowski é um ex-aluno da St. Bonaventure e tem um forte relacionamento com o programa, inclusive como arrecadador de fundos para o coletivo da escola nos últimos anos. Ele se formou em 1991 na escola do oeste de Nova York e é um ex-aluno distinto da Jandoli School of Communication.

“É uma emoção de uma vida inteira poder retornar a uma universidade e comunidade que eu amo em um papel de serviço aos nossos atletas-estudantes, treinadores e instituição”, disse Wojnarowski à ESPN. “Estou esperançoso de que posso trazer valor em muitas áreas para o nosso programa de basquete e abrir portas para o futuro dos nossos jovens homens de maneiras tanto profissionais quanto pessoais.”

Adrian Wojnarowski começou a trabalhar na ESPN em 2017. Anteriormente, ele trabalhou no Yahoo Sports e no The Record of Bergen County. Lauren Leigh Bacho/NBAE via Getty Images

Wojnarowski, 55, trabalha na ESPN desde 2017. Anteriormente, ele trabalhou no Yahoo Sports e no The Record of Bergen County (Nova Jersey), entre outros.

“Estou me aposentando de um emprego dos sonhos na ESPN e sou extremamente grato pelo meu tempo e experiências com o Líder Mundial”, disse ele.

A função de GM se tornou mais comum no basquete universitário nos últimos anos, já que o portal de transferências tornou a rotatividade de escalação por atacado uma parte inerente do esporte. A função inclui alocação de nome, imagem e semelhança, recrutamento e suporte ao bem-sucedido técnico do Bonnies, Mark Schmidt.

“Woj é a pessoa perfeita para preencher esta nova função, combinando seu conhecimento íntimo de St. Bonaventure e nossos valores franciscanos com uma rede profunda de relacionamentos que ele construiu nos mundos do basquete profissional e intercolegial”, disse o diretor atlético de St. Bonaventure, Bob Beretta. “O fato de que o jornalista preeminente em sua área esteja disposto a abandonar uma carreira lucrativa na mídia para servir sua alma mater em uma função de apoio é uma prova de seu amor e paixão por Bona’s.”

Em uma declaração publicada nas redes sociais, Wojnarowski escreveu: “Eu cresci como filho de um operário de fábrica a duas milhas do campus da ESPN e sempre sonhei em ganhar a vida como redator esportivo. Trinta e sete anos atrás, o Hartford Courant me deu meu primeiro byline e eu nunca parei de perseguir a emoção de tudo isso.

“O ofício transformou minha vida, mas decidi me aposentar da ESPN e da indústria de notícias. Entendo o comprometimento necessário em minha função e é um investimento que não estou mais motivado a fazer. O tempo não é um suprimento infinito e quero gastar o meu de maneiras que sejam mais pessoalmente significativas.

“Saio com imensa gratidão por inúmeros mentores e colegas, sujeitos e histórias, leitores e espectadores. Ninguém se beneficiou mais do que eu da crença, confiança e generosidade dos outros.

“Os últimos sete anos na ESPN foram um privilégio particular. Sou grato pela liderança da empresa — especialmente [ESPN chairman] Jimmy Pitaro e [executive editor] Cristina Daglas — pela compreensão e aceitação da minha decisão de mudar de vida.

“Depois de todos esses anos reportando sobre as equipes de todos, estou voltando para a minha.”

Pitaro disse em uma declaração: “Conheço e admiro Woj desde que trabalhamos juntos pela primeira vez no Yahoo! em 2007. Sua ética de trabalho é inigualável. Ele é extraordinariamente talentoso e destemido. Ele liderou a indústria na ESPN, e sua dedicação ao ofício e aos fãs é lendária. Embora sentiremos falta de sua produção diária, entendemos completamente sua decisão de fazer uma mudança de estilo de vida e desacelerar um pouco. Sabemos que ele continuará a prosperar neste próximo capítulo, e ele tem nossa gratidão e apoio coletivos.”