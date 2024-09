Advogados de Dillon Danis entram com pedido de retirada como advogado no processo de Nina Agdal

Dillon Danis provavelmente precisará encontrar um novo advogado depois que os advogados que o representam no processo em andamento movido por Nina Agdal pediram ao juiz que se retirasse do caso.

Em um processo feito em 12 de setembro, o advogado principal de Danis, Mark Berman, em nome de Hartmann Doherty Rosa Berman & Bulbulia LLP, entrou com uma moção para se retirar como advogado após repetidos problemas representando o ex-lutador do Bellator.

Os advogados entraram com pedido de retirada com base na “falha do réu em cumprir os termos do contrato de retenção da empresa” e “uma falha na comunicação entre o réu e o advogado, que resultou, entre outras coisas, na falha do advogado em garantir o cumprimento das ordens judiciais”.

No pedido de retirada, os ex-advogados de Danis declararam que ele “não pagou as faturas mensais da empresa em dia e não manteve o acordo de retenção exigido” com base no contrato para contratá-los e “este tem sido um problema recorrente”.

“Eu pessoalmente gosto do Sr. Danis, acho este caso interessante e preferiria continuar a representá-lo”, escreveu Berman no processo. “No entanto, não posso fazê-lo efetivamente se ele não responder às minhas comunicações e a empresa não me permitirá fazê-lo se ele não cumprir os termos do acordo de retenção.

“Por essas razões, o advogado respeitosamente pede ao tribunal que lhe conceda permissão para se retirar como advogado do réu.”

O processo foi inicialmente aberto em setembro de 2023, depois que Agdal — uma modelo famosa que está noiva do influenciador social e boxeador de meio período Logan Paul — acusou Danis de postar coisas “desprezíveis” sobre ela mais de 250 vezes desde que uma luta de boxe que ele agendou contra Paul foi anunciada pela primeira vez. Agdal alegou que sofreu “humilhação, sofrimento emocional e danos à reputação” com as repetidas postagens de Danis sobre ela.

Agdal também alegou que pelo menos uma postagem feita por Danis envolvia uma imagem sexualmente explícita tirada de um “encontro romântico” há mais de 10 anos, alegando que violava a lei federal e estadual.

Agdal pediu danos não especificados como parte do processo, mas ela está solicitando nada menos que US$ 150.000 por violação da lei federal, que proíbe o compartilhamento de imagens íntimas.

Após a moção de retirada apresentada por seus ex-advogados, o juiz Michael A. Hammer ordenou uma conferência presencial agendada para 24 de setembro para abordar as questões em andamento, que incluem uma longa saga sobre a busca por um telefone celular que pertencia ao lutador e que Danis “deve comparecer pessoalmente” para a conferência.