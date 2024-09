Agente de Tyreek Hill pede que policiais sejam demitidos

MIAMI — Um policial está buscando reintegração de suas funções administrativas após seu envolvimento na detenção de Tyreek Hill no domingo, enquanto o agente do astro do Miami Dolphins pediu que os policiais envolvidos no incidente sejam demitidos.

Os advogados Ignacio Alvarez, do escritório de advocacia ALGO, e Israel Reyes, do escritório de advocacia Reyes, que representam o policial do Departamento de Polícia de Miami-Dade, emitiram uma declaração na segunda-feira pedindo a “reintegração imediata” de seu cliente. Eles também se referiram à decisão de colocar seu cliente em funções administrativas como “prematura”, embora “apoiem totalmente” o pedido da diretora do Departamento de Polícia de Miami-Dade, Stephanie Daniels, por uma revisão completa.

Os advogados não identificaram o policial que estão representando, mas na terça-feira o Departamento de Polícia de Miami-Dade disse que o policial colocado em funções administrativas enquanto a investigação da Corregedoria está em andamento é Danny Torres, que tem 27 anos de mandato.

Nem Alvarez nem Reyes responderam imediatamente quando perguntados se suas declarações foram feitas antes ou depois que as imagens da câmera corporal do incidente foram tornadas públicas na segunda-feira.

“Pedimos a todas as partes que se abstenham de fazer declarações públicas que possam deturpar as ações do nosso cliente e enganar o público sobre a detenção do Sr. Hill”, disse Alvarez no comunicado.

O comunicado dizia que seu cliente não faria nenhum comentário até que a investigação sobre o assunto fosse concluída; Alvarez e Reyes não responderam imediatamente a uma pergunta sobre se seu cliente tinha alguma ação disciplinar, incidente ou investigação anterior em seu registro.

Durante uma aparição no “The Dan Le Batard Show”, o agente de Hill, Drew Rosenhaus, expressou seu desgosto pelo tratamento dado pelos policiais ao seu cliente.

“Para mim, pessoalmente, acredito que os policiais que fizeram isso com Tyreek não deveriam estar nessa posição — eles deveriam ser demitidos”, disse Rosenhaus. “Olhe para o cara que o chutou — esse cara deveria ser demitido. Isso está fora de controle. O cara que pulou e o colocou em um mata-leão? Não há lugar para um policial ter um distintivo que opera assim, quando Tyreek não estava sendo agressivo ou violento ou revidando em qualquer capacidade.

“Foi horrível como o trataram. Eles não o trataram como um ser humano.”

Rosenhaus não chegou a dizer que Hill concordava com sua posição, mas acrescentou que teria uma discussão com Hill e seu advogado, Julius Collins.

Hill foi parado por suspeita de excesso de velocidade enquanto dirigia para o Hard Rock Stadium, aproximadamente três horas antes da abertura da temporada dos Dolphins contra o Jacksonville Jaguars. A South Florida Police Benevolent Association, o sindicato policial que trabalha com o Miami-Dade PD, divulgou uma declaração na tarde de segunda-feira dizendo que Hill foi “não cooperativo” com os policiais que responderam, levando a uma escalada da situação.

Hill recebeu citações por direção descuidada e violação do cinto de segurança. Hill foi citado por supostamente acelerar a uma “estimativa visual de 60 mph”, de acordo com sua citação.

Imagens da câmera corporal divulgadas na segunda-feira à noite mostram que, após uma breve discussão verbal com o policial que o parou, Hill foi instruído a sair do veículo, mas acabou sendo retirado à força do carro por outro policial e “redirecionado” para o chão.

O mesmo policial que tirou Hill do carro também o algemou enquanto estava ajoelhado em suas costas e o forçou a se deitar no chão novamente depois que Hill foi instruído a se sentar na calçada cerca de um minuto depois.

Os jogadores dos Dolphins Jonnu Smith e Calais Campbell chegaram à cena logo após Hill ser detido. Ambos os jogadores foram detidos, com Smith também recebendo uma citação.

Campbell, um ex-vencedor do prêmio Walter Payton Man of the Year, foi brevemente detido pelo que ele disse ter sido uma falha em obedecer. O coordenador defensivo dos Dolphins, Anthony Weaver, expressou sua descrença em relação à detenção de Campbell quando falou com a mídia na terça-feira.

“Não é o Homem do Ano? Certamente não é o Homem do Ano”, ele disse. “Estou realmente surpreso que eles tinham algemas grandes o suficiente para ele. Então, sim, nem em um milhão de anos eu esperaria que entrar naquele jogo — que esse cenário ocorresse.”

Hill fez várias aparições na televisão na segunda-feira à noite, nas quais expressou sua incerteza sobre o motivo pelo qual os policiais o trataram “como uma ameaça”. Ele deve falar com a mídia local na quarta-feira pela primeira vez desde que as imagens da câmera corporal foram divulgadas.