Aitana Bonmatí assina contrato recorde com o Barcelona

O Barcelona anunciou que a vencedora da Bola de Ouro, Aitana Bonmatí, assinou um novo contrato de quatro anos, estendendo sua permanência no clube até 2028.

Fontes disseram à ESPN que o acordo fará com que Bonmatí se torne a jogadora mais bem paga do futebol feminino.

Alguns dos maiores clubes do mundo estavam monitorando o meio-campista, cujo contrato anterior expiraria no final da temporada 2024-25.

Cristian Martín, agente de Bonmatí, revelou na semana passada que o Chelsea estava até mesmo preparado para pagar a cláusula de rescisão de € 3 milhões (US$ 3,3 milhões) incluída em seu último contrato.

Enquanto isso, o Barça demonstrou seu desejo de permanecer no topo do futebol feminino ao dar continuidade à renovação da bicampeã da Bola de Ouro, Alexia Putellas, com um grande acordo por Bonmatí.

Os salários no futebol feminino não são públicos, mas fontes disseram à ESPN que as maiores ganhadoras da National Women’s Soccer League (NWSL) e da Women’s Super League (WSL) ganham entre € 400.000 e € 600.000 por ano.

Fora dos Estados Unidos e da Inglaterra, Barça e Lyon estão entre os outros clubes que também pagaram salários significativos, com Putellas e Ada Hegerberg assinando novos contratos excelentes com seus respectivos clubes recentemente.

No entanto, uma fonte da ESPN garantiu que o novo acordo de Bonmatí com os campeões europeus consecutivos é superior a qualquer coisa que esteja sendo paga no jogo.

Bonmatí fez mais de 250 jogos pelo time principal do Barça, conquistando cinco títulos da LaLiga e três Ligas dos Campeões, entre outros troféus.

Ela também ajudou a Espanha a vencer a Copa do Mundo Feminina e a Liga das Nações Feminina da UEFA, o que lhe rendeu os prêmios Bola de Ouro e Melhor Jogadora da FIFA em 2023.