Aitana Bonmatí, do Barcelona: Liga F precisa seguir o exemplo da WSL

Aitana Bonmatí assinou recentemente um novo contrato recorde mundial com o Barcelona. Getty

A vencedora da Bola de Ouro, Aitana Bonmatí, expressou preocupações de que a Liga F esteja “estagnada” e acredita que a liga deve mostrar humildade e se inspirar na Super Liga Feminina (WSL) para atingir seu potencial.

Apesar do triunfo da Espanha na Copa do Mundo de 2023, a liga tem lutado para se desenvolver, levando várias jogadoras a se mudarem para a WSL na Inglaterra, a National Women’s Soccer League (NWSL) nos Estados Unidos e a Liga MX no México.

Bonmatí, amplamente considerada a melhor jogadora de futebol do mundo, passou toda a sua carreira jogando na Liga F. Apesar do sucesso do Barcelona, ​​ela expressou frustração com o apoio e a infraestrutura insuficientes da liga, o que ela acredita estar impedindo que ela se torne uma das melhores ligas do futebol mundial.

“Outras ligas estão nos ultrapassando a uma velocidade incrível, quando temos potencial para ser uma liga de ponta, um exemplo de liga”, disse o jogador de 28 anos O Atlético.

“Estamos estagnados. Não estamos melhorando. A liga nem tem um patrocinador; que interesse está sendo colocado na liga? Quem está comandando a liga?

“Deveríamos ser mais humildes e observar como as ligas inglesas fazem as coisas. Se essas mudanças não acontecerem, é um sinal de que as pessoas que comandam esta liga não estão interessadas em seguir em frente.”

Duas compatriotas de Bonmatí e ex-companheiras de time do Barcelona — Laia Codina e Mariona Caldentey — se mudaram para a WSL nos últimos 12 meses, ambas escolhendo jogar pelo Arsenal.

Codina assinou com o time do norte de Londres na temporada passada, após a conquista da Copa do Mundo pela Espanha, enquanto Caldentey foi transferida gratuitamente neste verão e deve fazer sua estreia na WSL no domingo, contra o Manchester City.

Caldentey compartilhou os pensamentos de Bonmatí sobre a falta de desenvolvimento na Liga F, onde ela passou uma década jogando pelo Barça.

“A Liga Espanhola não está indo como gostaríamos”, disse ela à BBC 5 Live Sport.

“Quando a Inglaterra ganhou o Euro, todos puderam ver uma grande mudança na liga e nós perdemos [that] na Espanha.

“Nós ganhamos a Copa do Mundo e isso não mudou nada, então acho que [the WSL] é atualmente a melhor liga para se jogar.”

Codina ecoou os sentimentos de suas companheiras de equipe, acrescentando: “Eu realmente sinto que nada mudou na Espanha [after winning the World Cup].

“Aqui, você pode ver que tudo está mudando; tudo está melhorando. Os clubes estão gastando mais dinheiro. Talvez seja por isso que mais jogadores espanhóis estão vindo para cá, porque é um desafio e um lugar emocionante.

“É claro que na seleção eles pedem muito [about the WSL]. Eles querem saber como é e como está indo aqui. Espero que possamos trazer mais pessoas aqui.”

No início deste mês, Bonmatí assinou um novo contrato com os detentores da Liga dos Campeões, comprometendo seu futuro com o clube até 2028. O atual campeão da WSL, Chelsea, havia expressado interesse na meio-campista e estava disposto a pagar a cláusula de rescisão de € 3 milhões (US$ 3,35 milhões), disse seu agente Cristian Martin. Rádio Catalunha.

Uma fonte disse à ESPN que seu novo contrato a tornará a jogadora mais bem paga do mundo.

“Minha decisão de ficar é 100% por causa do Barça como clube e se minha decisão fosse focada na liga e não no clube, então eu não teria ficado, isso é claro”, disse ela.