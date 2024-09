A’ja Wilson, Aces superam início lento na vitória do Jogo 1 contra Storm

LAS VEGAS — No dia em que foi anunciada como MVP unânime da WNBA, a estrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, teve um primeiro tempo para esquecer: apenas 4 pontos em 1 de 8 arremessos.

Mas, é claro, houve um segundo tempo para ela florescer, e também houve uma grande elevação do banco da guarda Tiffany Hayes. As Aces se beneficiaram de ambos no domingo para vencer o Seattle Storm por 78-67 no Jogo 1 de sua série de playoffs de primeira rodada melhor de três.

“Os deuses do basquete têm um jeito engraçado de me mostrar que às vezes você só precisa sair da lama”, disse Wilson sobre se livrar do começo ruim para terminar com 21 pontos, 8 rebotes e 5 bloqueios. “Eu adoro fazer isso, porque mantém minha mente ativa. Meus companheiros de equipe continuam a nunca me deixar duvidar de mim mesmo. E às vezes eu faço isso… e eles sempre me levantam.

“No segundo tempo, o jogo meio que se acalmou para mim e eu realmente comecei a dissecar a defesa. Foi aí que eu comecei a balançar e rolar.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Mais cedo no domingo, Wilson falou sobre ter se emocionado até as lágrimas ao assistir a um vídeo em homenagem a ela de outras jogadoras que já ganharam o prêmio de MVP da liga três vezes: Lisa Leslie, Sheryl Swoopes e Lauren Jackson, todas Naismith Hall of Famers. A então comissária da WNBA Cathy Engelbert estava presente na Michelob Ultra Arena para presentear Wilson, 28, com seu terceiro troféu de MVP.

Wilson ficou em terceiro lugar em uma disputa muito acirrada de MVP na temporada passada, e o fato de um eleitor ter lhe dado um voto de quarto lugar assumiu proporções quase épicas. Wilson disse que queria ter certeza de não deixar espaço para dúvidas nesta temporada. E ela não deixou, terminando com a maior média de pontuação na história da WNBA (26,9 PPG) e se tornando a primeira jogadora a ultrapassar 1.000 pontos em uma temporada.

Seattle, jogando sem o ala/centro Ezi Magbegor (concussão), ainda conseguiu desacelerar Wilson no início. Os Aces estavam com 2 de 18 arremessos de quadra e estavam perdendo por 18 a 9 após o primeiro quarto. Então Hayes voltou à vida para Las Vegas.

Wilson não tentou um field goal no segundo quarto, o primeiro quarto desta temporada em que isso aconteceu. Mas Hayes teve 12 pontos no segundo período e terminou com 20 em 8 de 12 arremessos.

Foi um jogo especial para Hayes. Sua mãe, Dorothy “Jenny” Hayes, veio da Flórida no primeiro voo de avião que ela fez. Quando Hayes jogou pela UConn de 2008 a 2012, sua mãe morava em Connecticut para ficar perto. Hayes passou suas primeiras 10 temporadas na WNBA com Atlanta, e Jenny, cujo trabalho como motorista da FedEx permitiu que ela se mudasse com sua filha, morava na Geórgia na época.

Jenny, que admite ter medo de voar, prometeu ir a Las Vegas para o aniversário da filha e para os playoffs.

“Quero dar um alô para minha mãe”, disse Hayes, que fez 35 anos na sexta-feira. “Ela foi minha treinadora durante todo o meu crescimento. Ela nunca tinha voado antes, e ela voou para cá. Estou feliz que ela conseguiu vir.”

Hayes jogou pelo Connecticut Sun na temporada passada, depois optou por se aposentar. Mas em maio, os Aces a contrataram para retornar à liga. Titular na maior parte de sua carreira, Hayes saiu do banco em todos os jogos, exceto cinco, deste ano e é candidata a Sexta Jogadora do Ano.

As Aces são duas vezes campeãs da WNBA. Mas Hayes — parte de dois times campeões da NCAA na UConn — não ganhou um título na WNBA. Ela espera conseguir isso com as Aces, que sediarão o Jogo 2 na terça-feira (ESPN, 21h30 horário do leste dos EUA).

“Ela nos faz seguir em frente, sua energia está sempre lá”, disse Wilson sobre Hayes. “Isso é o que muda o jogo. Ela é realmente um dos nossos fatores X.”

Wilson, é claro, é o maior fator X de todos. Mesmo quando ela estava com dificuldades ofensivas no domingo, sua defesa estava boa. Então, no terceiro quarto, Wilson teve 15 pontos, o maior número de qualquer quarto durante os playoffs em sua carreira. No quarto quarto, Wilson ajudou a segurar o Storm em apenas 2 pontos.

“A MVP MVP’ed”, disse a treinadora de Seattle, Noelle Quinn. “Ela é MVP por um motivo.”