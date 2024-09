A’ja Wilson, do Aces, estabelece recorde de rebotes em uma única temporada da WNBA

SEATTLE — Com sete rebotes na vitória de terça-feira por 85 a 72 sobre o Seattle Storm, A’ja Wilson, do Las Vegas Aces, superou a novata lesionada do Chicago Sky, Angel Reese, no recorde de rebotes em uma única temporada da WNBA.

Na semana passada, Wilson quebrou o recorde de pontuação em uma única temporada da WNBA e, no domingo, ela se tornou a primeira jogadora na história da liga a atingir 1.000 pontos em uma única temporada.

“É uma benção”, disse Wilson. “Esta liga é difícil, então se meu nome puder estar nos livros de recordes de alguma forma, é uma benção. Então, isso é legal.”

Em comparação com a atenção dada ao seu histórico de pontuação, Wilson ficou surpresa quando foi informada durante as entrevistas pós-jogo que ela havia estabelecido a marca de rebotes, o que levou a uma troca de ideias bem-humorada com a treinadora dos Aces, Becky Hammon.

“Não, ela não sabia”, brincou Hammon. “Dá para perceber.”

“Só porque eu não busco rebotes, então não é algo que esteja sempre na minha mente”, respondeu Wilson.

“Ela não caça rebotes”, rebateu Hammon. “Ela só tem 13 deles o tempo todo.”

“Tenho 1,93 m e estou perto da cesta, espero conseguir pegar alguns rebotes para o meu time”, concluiu Wilson. “Mas quando se trata de apenas fazer com que eles os peguem, não estou focado nisso. Estou focado em colocar a bola na cesta.”

O recorde de rebotes de Reese, estabelecido em 1º de setembro, durou menos de três semanas. Reese jogou apenas mais dois jogos antes de sofrer uma fratura no pulso que encerrou sua campanha de novata na WNBA. Reese teve uma média de 13,1 rebotes por jogo, em comparação com 11,9 de Wilson. Esse é o recorde da carreira de Wilson, que nunca havia tido uma média de rebotes de dois dígitos.

Hammon deu um exemplo de como Wilson se destaca no vidro, apesar de não focar nos rebotes.

“No começo do ano”, Hammon lembrou, “estava na metade do terceiro e eu olhei para ela e disse, ‘A’ja, você tem dois rebotes.’ Ela disse ‘OK.’ No minuto e meio seguinte, acho que ela tinha sete. Se você lembrá-la — oh, ei, a outra metade do seu trabalho é pegar rebotes — e então ela vai dizer, ‘OK, eu peguei você.'”

Mais rebotes em uma única temporada Temporada Jogador Rebotes RPG 2024 A’ja Wilson 451 11.9 2024 Anjo Reese 446 13.1 2018 Sílvia Fowles 403 11.9 2017 Jonquel Jones 403 11.9 — Pesquisa ESPN

A vitória de Las Vegas garantiu ao Seattle a quinta colocação nos playoffs da WNBA, que começam no domingo, e garantiu às Aces a vantagem de jogar em casa na primeira rodada, enquanto elas buscam defender seus campeonatos consecutivos da liga.

Las Vegas, atualmente em quarto lugar, pode subir para a terceira posição no último dia da temporada regular, quinta-feira, se os Aces vencerem o Dallas Wings e o Connecticut Sun perder para o Sky.

Não espere que Wilson fique de olho no placar.

“Não me importa qual seja a nossa semente”, ela disse. “Seria legal ter uma semente mais alta, jogar em casa, legal, mas isso não importa. É um basquete totalmente novo que você tem a chance de jogar quando se trata de playoffs e não importa qual número está ao lado do nome do seu time. Você só precisa ir lá e começar a jogar o melhor basquete e acho que é isso que estamos tentando fazer.”

Depois de perder quatro dos seus primeiros seis jogos após a pausa olímpica, Las Vegas foi 8-1 nos últimos nove. A única derrota nesse período foi no New York Liberty, um jogo que Wilson perdeu devido a uma lesão no tornozelo.