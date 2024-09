A’ja Wilson, do Aces, quebra recorde de pontuação em uma única temporada da WNBA

INDIANÁPOLIS — A’ja Wilson quebrou o recorde de pontuação da WNBA em uma única temporada com seus 940º e 941º pontos em um arremesso pouco antes do intervalo do jogo do Las Vegas Aces contra o Indiana Fever na quarta-feira à noite.

Wilson acertou um arremesso da linha de lance livre faltando 26,4 segundos para o fim do segundo quarto, superando a marca anterior de 939 pontos estabelecida por Jewell Loyd em 2023. O duas vezes MVP da liga dos Aces entrou no jogo com médias de 27,3 pontos e 11,9 rebotes.

Mais pontos em uma temporada da WNBA 2023 Jewell Loyd (SEA) 939 2024 A’ja Wilson (LV) 929* 2023 Breanna Stewart (Nova Iorque) 919 2023 A’ja Wilson (LV) 912 *Entrando na quarta-feira

Ela terminou o primeiro tempo com 12 pontos e oito rebotes.

Ela perdeu o jogo anterior do time em Nova York no domingo, pois estava se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida contra Connecticut na sexta-feira à noite.

Os Aces têm quatro jogos restantes depois de quarta-feira, incluindo outro contra o Fever na sexta-feira à noite.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.