A’ja Wilson, do Aces, se torna a segunda MVP unânime na história da WNBA

LAS VEGAS — A pivô do Aces, A’ja Wilson, se tornou a segunda jogadora na história da WNBA a ganhar o prêmio de MVP da liga como escolha unânime no domingo, coletando todos os 67 votos de primeiro lugar, totalizando 670 pontos de um painel de mídia.

A única outra MVP unânime foi a armadora do Houston, Cynthia Cooper, na temporada inaugural da WNBA em 1997.

A atacante do Minnesota Lynx, Napheesa Collier (467 pontos), terminou em segundo lugar na votação em 66 das 67 cédulas. Breanna Stewart, de Nova York (295 pontos), recebeu o outro voto de segundo lugar e terminou em terceiro no geral.

A novata do Indiana Fever Caitlin Clark (130 pontos) terminou em quarto, enquanto Alyssa Thomas (83) de Connecticut completou o top cinco. Os jogadores receberam 10 pontos para um voto de primeiro lugar, sete para o segundo, cinco para o terceiro, três para o quarto e um para o quinto.

Wilson venceu o MVP anteriormente em 2020 e 2022. Ela ficou em terceiro lugar no ano passado em uma das disputas de MVP mais acirradas da história da liga, terminando atrás do vencedor Stewart e do segundo colocado Thomas. Isso acendeu um fogo em uma Wilson já supercompetitiva, que fugiu do campo no início desta temporada e nunca deixou ninguém alcançá-la.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Wilson se tornou a primeira jogadora da WNBA a atingir 1.000 pontos em uma temporada, terminando com 1.021, além de estabelecer o recorde da liga de rebotes em uma temporada, com 451.

“Nós sempre falamos sobre, ‘Faça sua companheira de equipe ser ótima, e então no processo você se torna a melhor'”, disse a treinadora do Aces, Becky Hammon. “A’ja é um ótimo exemplo disso — apenas tornando todos ao seu redor ótimos. Ela é a melhor, porque ela é tão autenticamente comprometida com isso: extrair grandeza de outras pessoas.

“Foi divertido treiná-la. Ela é um ser humano realmente muito talentoso. Eu meio que fiquei sem adjetivos. Ela é incrível. Ela é a melhor jogadora do mundo, e ela é uma das melhores pessoas do mundo.”

Wilson se junta a outras três jogadoras para ganhar o MVP pela terceira vez: a atacante Sheryl Swoopes (Houston), a central Lisa Leslie (Los Angeles) e a atacante/central Lauren Jackson (Seattle). Todas estão aposentadas e no Naismith Hall of Fame.

Wilson liderou a WNBA nesta temporada em pontuação (26,9), bloqueios (2,6), classificação de eficiência do jogador (34,9) e ações de vitória (10,9). Sua média de pontuação é a mais alta de uma temporada da WNBA, superando os 25,3 pontos por jogo de Diana Taurasi em 2006.

As médias de Wilson em rebotes (11,9 por jogo), bloqueios e roubos de bola (1,8) também são as maiores da carreira. Ela teve dois jogos nesta temporada com mais de 40 pontos e outros nove com 30 ou mais.

Wilson, de 1,93 m, marcou pelo menos 20 pontos em 89,5% de seus jogos (34 de 38), também um recorde de temporada única da WNBA.

Wilson levou as Aces aos campeonatos da WNBA de 2022 e 2023, e foi MVP das finais da WNBA na temporada passada. A escolha nº 1 do draft da Carolina do Sul em 2018, ela foi a Novata do Ano naquela temporada. Wilson fez 28 anos em agosto e ganhou sua segunda medalha de ouro olímpica no mês passado.

Las Vegas é a quarta colocada nos playoffs e enfrenta o quinto colocado Seattle no jogo 1 da série melhor de três da primeira rodada no domingo (22h, horário do leste dos EUA, ESPN).