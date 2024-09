A’ja Wilson (tornozelo) dos Aces fica de fora, mas não há preocupações de longo prazo

NOVA YORK — A estrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, foi descartada da derrota de domingo por 75 a 71 para o New York Liberty após machucar o tornozelo direito na sexta-feira, no minuto final da vitória de seu time sobre o Connecticut Sun.

A treinadora de Las Vegas, Becky Hammon, descreveu a lesão como um problema e disse que não há preocupações a longo prazo depois que Wilson passou por exames de imagem, mas que eles estão levando as coisas com calma com ela e verão como ela se sente no próximo jogo dos Aces, quarta-feira, contra o Indiana Fever.

“Nunca há um bom momento para isso, mas ela terá alguns dias para melhorar o tornozelo e descansar um pouco”, disse Hammon, referindo-se à abordagem da equipe com Wilson como “muito preventiva”.

Wilson foi visto entrando no Barclays Center na tarde de domingo usando uma bota de caminhada.

As Aces começaram com Megan Gustafson e Alysha Clark ao lado de suas tradicionais jogadoras Chelsea Gray, Kelsey Plum e Jackie Young.

Wilson tem sido notavelmente durável durante sua carreira na WNBA, tendo perdido um jogo pela última vez em 2019. Suas 172 aparições consecutivas em jogos antes de domingo marcaram a maior sequência ativa na liga.

“Ela é super competitiva. Ela ama competir e cuida muito bem do corpo”, disse Hammon. “Ela toma todas as decisões fora da quadra que vocês nunca veem ou ouvem falar para colocá-la na melhor posição para ser a melhor a cada noite. E isso é realmente uma profissional… e ela é durona. Quero dizer, ela joga com fadiga. Ela joga com algumas dores e sofrimentos, e nem todo mundo tem a capacidade de fazer isso.”

Wilson é a favorita para MVP, com média de 27,3 pontos, 11,9 rebotes e 2,7 bloqueios por jogo nesta temporada. Essa média de pontuação está a caminho de ser a mais alta para uma única temporada na história da liga. Ela também está a 11 pontos de estabelecer um recorde de mais pontos marcados em uma temporada da WNBA e a 71 pontos de atingir 1.000.

A ausência de Wilson ocorre depois que Young (descanso) e Plum (tornozelo) também ficaram fora de um jogo cada nas últimas duas semanas. Young, Plum, Wilson e Gray competiram nas Olimpíadas pelo Time EUA, uma experiência que Hammon disse que cobra um preço físico e mental dos atletas.

Os bicampeões defensores estão com 22-13 no ano, em quarto lugar na classificação. O primeiro colocado Liberty derrotou os Aces em todas as três vezes que os times jogaram nesta temporada.

“Todos eles adoram A’ja. Eles amam A’ja”, disse Hammon sobre o time. “Então, acho que eles querem fazer um ótimo trabalho para ela quando ela não estiver lá, apoiá-la da melhor forma possível. Sair, jogar duro, competir e ver o que acontece.”