Alabama é o raro azarão da Geórgia, mas Tide está mudando

O Alabama começa a semana como um azarão raro em casa para a Geórgia no confronto da SEC no sábado em Tuscaloosa.

Na segunda-feira, o Crimson Tide era considerado um azarão de 2 pontos para os Bulldogs nas casas de apostas, mas a linha está mudando para o Alabama.

O Crimson Tide foi favorito em 90 jogos consecutivos em casa, desde 2007 contra o LSU, e não foi azarão em nenhum jogo da temporada regular desde 2015 contra a Geórgia. Salvo movimento de linha notável, ambas as sequências terminarão contra os Bulldogs.

O primeiro spread de pontos no jogo durante o verão tinha a Geórgia como favorita por 4,5, enquanto os apostadores tentavam avaliar qualquer queda do Alabama com a saída do técnico Nick Saban. Mas os apostadores dizem que o Crimson Tide tem sido o time mais impressionante nesta temporada.

Em julho, Chris Andrews, um veterano apostador de Las Vegas com o South Point, abriu a Geórgia como favorita de 4,5 pontos sobre o Alabama em suas primeiras linhas em grandes jogos de futebol americano universitário. Sua percepção dos dois times mudou ao longo do primeiro mês da temporada.

“Eu sei que a Geórgia é boa, muito boa. Mas eles não têm sido ótimos; eles não têm sido tão bons quanto foram no ano passado”, disse Andrews à ESPN, acrescentando que planeja oferecer uma linha sombreada em direção ao Alabama em comparação com as casas de apostas concorrentes esta semana.

Várias casas de apostas, incluindo a ESPN BET, tinham Georgia -1,5 na segunda-feira, enquanto a linha na FanDuel e BetMGM estava em -2,5.