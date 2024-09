Alan Jouban explica como Sean O’Malley foi atingido pela ‘maldição de Conor McGregor’

Sean O’Malley não atua sob os mesmos holofotes que a maioria dos lutadores do UFC, então as expectativas para suas lutas são sempre altas.

Embora uma derrota seja devastadora, não importa o que esteja em jogo, O’Malley perder para Merab Dvalishvili de forma bastante desequilibrada no histórico card do UFC 306 do Sphere em Las Vegas foi provavelmente o pior cenário para ele. Antes do evento, O’Malley se autointitulou como o herdeiro aparente de Conor McGregor como o maior astro do elenco do UFC, mas ser completamente dominado por Dvalishvili e perder seu título lhe rendeu outra comparação com o ex-campeão de duas divisões da Irlanda.

“O’Malley também tem a maldição de Conor McGregor”, explicou Alan Jouban no último episódio de The Fighter vs. The Writer. “Onde ele não é o martelo, e ele se torna o prego, e se o oponente começa a dar estilo neles, e quando eles não estão dando estilo e estão sendo estilizados, isso os derrota.”

Enquanto O’Malley se envolveu em uma guerra total com Petr Yan no passado, ele dominou principalmente sua competição no UFC, o que incluiu sua vitória por nocaute sobre Aljamain Sterling para ganhar o título. Tudo mudou na noite de sábado com Dvalishvili derrubando-o seis vezes com mais de 10 minutos de tempo de controle durante a luta.

“Sean O’Malley está acostumado a fazer três fadeaways depois do nocaute”, disse Jouban. “Sean O’Malley no meio da luta driblando a bola de basquete. O melhor sniper, a precisão. Quando ele está sendo derrubado, e Merab está beijando-o na cabeça e ele está fazendo os lookaways para os chutes, ele estava sendo estilizado e a guerra mental, as sutilezas ali para um cara que é uma estrela, quando alguém rouba seu brilho, isso mata esses tipos de caras.

“Ele tem semelhanças com Conor, ótimas, mas ele também tem a maldição de Conor McGregor, onde você tira o brilho de uma estrela e a vê murchar ali mesmo. Ele não estava pronto para o grande show nesta luta por causa disso. Merab fez tudo certo na luta fisicamente, mas mentalmente também. Ele tirou aquela confiança de O’Malley.”

Jouban viu a derrota de O’Malley para Dvalishvili de forma semelhante à derrota de McGregor para Khabib Nurmagomedov em 2018. Naquela noite, McGregor foi derrotado por Nurmagomedov antes de sucumbir a um golpe no rosto no quarto round que encerrou a luta.

Após essa derrota, McGregor ficou fora por 15 meses antes de finalmente retornar com uma vitória sobre Donald “Cowboy” Cerrone, mas depois sofreu derrotas consecutivas para Dustin Poirier.

Apesar desses contratempos, McGregor ainda é uma grande atração, mas nunca chegou perto de atingir o mesmo nível no esporte que tinha antes de cair para Nurmagomedov, seis anos atrás.

Essa é pelo menos parte da razão pela qual Jouban acredita que a próxima luta de O’Malley pode acabar sendo o momento mais importante de toda a sua carreira.

“Não sei qual será a mentalidade de Sean”, disse Jouban. “Quando ele quer lutar novamente? Acredito nisso — ele foi destronado na noite de sábado na maior plataforma em que qualquer lutador poderia estar, esta de um [event at] Sphere. Ele foi destronado. Isso vai tirar algo dele.

“Agora ele ainda tem a oportunidade de voltar, então [let’s say] eles dão a ele Cory Sandhagen e agora é um caso de trocação e é quem é o parceiro de dança mais suave. Queríamos ver como ele se sairia contra um lutador de luta livre. Ele não passou no teste. Agora damos a vocês um confronto um tanto favorável. Você quer atacar, você não gostou das quedas, aqui está Cory Sandhagen. Se ele perder para Cory Sandhagen, Sean nunca mais será o mesmo. Agora ele perdeu para o lutador. Agora ele perdeu para o striker. Não há mais. Não é um acaso com a perna [injury against Chito Vera] … se Cory Sandhagen te nocautear ou te superar em pontos em uma luta de trocação, acho que O’Malley nunca mais será o mesmo.”

Como O’Malley sempre teve tanta confiança em suas lutas, Jouban não consegue deixar de se perguntar se isso mudou depois que Dvalishvili escreveu o livro sobre como vencê-lo.

De quedas repetidas a controle no chão e ritmo implacável, Dvalishvili nunca permitiu que O’Malley estabelecesse qualquer tipo de ritmo, acertando apenas 49 golpes em cinco rounds, em comparação com 214 do novo campeão peso galo do UFC.

Goste ou não, Jouban acredita que O’Malley agora precisa provar seu valor novamente se quiser retornar à disputa pelo título em um futuro próximo.

“Aquele foi um momento crucial na carreira dele no sábado, mas acho que é mais crucial essa próxima luta, esse próximo confronto”, disse Jouban. “Porque você tem que voltar e vencer de forma dominante e dizer ‘Quero recuperar meu título’. Mas se ele perder duas seguidas e diferentes tipos de confrontos em pé agora, acho que a confiança nunca estará lá. A arrogância se foi.

“Sua próxima luta, se não for do jeito que ele quer, acho que O’Malley não é o cara que pensávamos que ele era. A trajetória da carreira acabou. Duas derrotas seguidas seriam prejudiciais para ele.”

