Alarmes tocando no Steelers? Russell Wilson pode não jogar a primeira partida contra o Falcons

EO quarterback do Pittsburgh Steelers, Russell Wilson, foi limitado durante o treino de sexta-feira após sentindo aperto na panturrilha na quinta-feira. Ele foi visto trabalhando ao lado e confirmou que não fez muita coisa durante a última sessão de treinos do time antes do jogo contra os Falcons.Estou tentando deixar meu corpo pronto para ir e rock and roll. Apenas fazendo tudo o que podemos“, explicou Wilson, segundo Chris Adamski do Pittsburgh Tribune-Review.

Wilson, que machucou a panturrilha pela primeira vez durante o teste de condicionamento da equipe no campo de treinamento, continua cauteloso. ele se prepara para sua potencial estreia com os Steelers. Apesar de perder um tempo significativo na pré-temporada, Wilson havia dito anteriormente que se sentia “ótimo” e “forte”, minimizando o impacto da lesão na panturrilha em sua prontidão. HNo entanto, essa nova onda de tensão levantou algumas questões.

O técnico Mike Tomlin abordou a situação, enfatizando a precaução.A panturrilha dele ficou tensa, então queríamos tomar algumas precauções“, explicou Tomlin, acrescentando que o quarterback passará por uma avaliação mais aprofundada.

Tomlin minimizou o efeito da lesão no plano de jogo da equipe para a abertura da temporada, afirmando: “Realmente não afeta [game-planning] de jeito nenhum, para ser honesto com você.”

Mike Tomlin confiante em Justin Fields como reserva se Wilson ficar de fora

Se Wilson não estiver pronto para ir, Justin Fields, que Wilson derrotou na disputa pela posição inicial, deve assumir o comando. Tomlin expressou confiança em Fields, dizendo: “Estou extremamente confortável se for esse o caso.” Fields teve mais tempo com o ataque do time principal devido à lesão anterior de Wilson, o que pode ser útil se ele for chamado para começar contra o Atlanta Falcons.

O wide receiver Van Jefferson opinou, mostrando fé em ambos os quarterbacks.Russ é um grande competidor; ele quer estar lá fora. Se Justin tiver que sair, ele está mais do que preparadodisse Jefferson. Ele acrescentou que, independentemente de quem comece, “o trabalho ainda precisa ser feito”, sinalizando a prontidão da equipe para se adaptar conforme necessário.

Enquanto Wilson continua a controlar sua tensão na panturrilha, permanece incerto se ele fará sua estreia no Steelers neste domingo. O time provavelmente tomará uma decisão final mais perto do horário do jogo.