Alec Baldwin pede ao tribunal que negue o pedido de reconsideração dos promotores de ‘Rust’

Alex Baldwinestá pedindo ao tribunal que não reconsidere a rejeição do processo criminal do Novo México contra ele por causa do tiroteio fatal em “Rust” em 2021… dizendo que a conduta do estado foi flagrante.

Os advogados do ator – Alex Spiro dar Lucas em Nika – apresentou uma moção pedindo ao tribunal que negasse o pedido da acusação a reconsiderar a sua decisão de encerrar o caso contra Baldwin… dizendo que os promotores não apresentaram novas evidências sobre por que este caso deveria avançar.



Os advogados de Baldwin expõem toda a narrativa do julgamento tal como o vêem… dizendo que a flagrante má conduta do Estado ao ocultar certas provas de munições mereceu o arquivamento do caso – e instam o tribunal a manter essa decisão.



O julgamento terminou com um demissão chocante em julho, depois que foi divulgado que os promotores retiveram certas evidências de munição real dos advogados de Baldwin. Diretor de fotografia de “Rust” Halyna Hutchins foi morto no set em outubro de 2021 por uma bala disparada de uma arma cenográfica.

Investigador de polícia Marisa Poppell testemunhou que ela foi orientada a colocar as evidências em um arquivo com um número de caso diferente do arquivo “Rust” – o que os advogados de Baldwin dizem que equivalia essencialmente a ocultar as evidências.



Juiz Mary Marlowe Sommer chamou as ações dos promotores de “flagrantes” e disse que não teve escolha a não ser encerrar o caso com preconceito.