Alemanha 5-0 Hungria (7 de setembro de 2024) Análise do jogo

O alemão Jamal Musiala marcou uma vez e deu assistência para mais três gols na goleada sobre a Hungria por 5 a 0 no sábado, em um início vitorioso na competição da Liga das Nações.

A Alemanha renovada, que voltou seus olhos para a Copa do Mundo de 2026 após sua participação nas quartas de final da Eurocopa em casa em julho, não tem mais nenhum vencedor da Copa do Mundo de 2014 no elenco após as aposentadorias internacionais de Thomas Mueller, Toni Kroos e Manuel Neuer.

O ex-capitão Ilkay Gündogan também encerrou sua carreira internacional.

Eles assumiram a liderança no encontro do Grupo A3 com Niclas Füllkrug finalizando com assistência do meio-campista Musiala após uma boa combinação de passes aos 27 minutos.

A Alemanha, que enfrenta a Holanda na terça-feira e também a Bósnia em seu grupo, deveria ter marcado pelo menos mais um gol, com Kai Havertz acertando o travessão de cabeça aos 33 minutos e depois chutando para fora nos acréscimos do primeiro tempo.

Com a Hungria pressionando em busca do empate, Musiala marcou no contra-ataque aos 58 minutos, completando um rápido contra-ataque após escanteio dos visitantes.

Florian Wirtz então marcou o terceiro gol após uma tabela com Musiala aos 66 minutos, antes de Havertz acertar a trave mais uma vez.

Musiala, eleito o melhor em campo, então marcou por meio de Aleksandar Pavlovic aos 77 minutos.

“É divertido assistir isso hoje”, disse o artilheiro Füllkrug. “Jamal estava em ótima forma. É ótimo tê-lo no time.

“Fizemos muitas corridas profundas e dificultamos muito para os adversários. Mesmo quando não tínhamos posse de bola, controlamos o jogo”, disse ele.

Havertz ainda teve tempo de marcar um pênalti aos 81 minutos.