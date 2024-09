Alex Jones prevê loucamente que Kamala Harris tomará ecstasy antes do debate sobre Trump

Especificamente, Jones disse que Harris – a candidata presidencial democrata – será “bombardeada” com molly, uma droga sintética que altera o humor e a percepção e cria riscos para a saúde.

Jones também afirmou que Harris parecia uma pipa com “alunos grandes” na Convenção Nacional Democrata do mês passado, em Chicago.

E a loucura não parou por aí… Jones afirmou que Harris estava “bêbado e tomando Xanax” durante sua recente entrevista na CNN com o apresentador Dana Bash .

Jones passou a teorizar que o suposto uso de drogas de Kamala se deve à sua “séria ansiedade de desempenho”. Ele espera que Harris “caia de cara no chão sem um teleprompter” no debate com Trump.