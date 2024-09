Alex Morgan feliz com aposentadoria do futebol feminino em ‘lugar incrível’

A estrela da seleção feminina dos Estados Unidos, Alex Morgan, disse na sexta-feira que está feliz com sua aposentadoria, após ajudar o futebol feminino a chegar “a um lugar incrível”.

A atacante do San Diego Wave FC anunciou na quinta-feira que o jogo da NWSL de domingo contra o North Carolina Courage será a última partida de sua ilustre carreira, acrescentando que estava esperando seu segundo filho.

“Estamos em boas mãos, o futuro do futebol feminino, o agora, o presente e o futuro do futebol feminino estão em um lugar incrível, onde fiz tudo o que precisava fazer”, disse Morgan em uma entrevista coletiva na sexta-feira antes de sua despedida.

“Ver esses jogadores pisarem em campo e trabalharem e serem capazes de fazê-lo em uma idade tão jovem com tanta voz e tanta confiança, é disso que se trata. É por isso que estou tão feliz de estar aqui, dizendo sim, estou me aposentando.”

Duas vezes campeã da Copa do Mundo e medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2012, Morgan disse que também quer que seu legado seja o que ela ajudou a realizar fora do campo.

Morgan estava entre os cinco jogadores em 2016 que entraram com uma queixa na Equal Employment Opportunity Commission por discriminação salarial. O time processou a US Soccer em 2019, citando pagamento e tratamento desiguais em comparação com a seleção masculina nacional. O processo foi resolvido e em 2022 os lados concordaram com acordos de negociação coletiva que dão aos times pagamento e benefícios iguais.

Morgan também foi uma das principais figuras que trouxeram à tona abusos e má conduta sistêmica na NWSL em 2021, levando à demissão ou renúncia de cinco treinadores da liga e dando início a uma investigação.

“Eu tinha uma responsabilidade, não apenas uma responsabilidade de lutar por salários iguais, lutar pela equidade esportiva… elevar e proteger os jogadores, mas também fazer do jogo uma avenida para poder jogar e ganhar a vida”, disse o jogador de 35 anos. “Seja aos 16, 18, 20, 21, eu queria que os jogadores tivessem essa avenida e sentissem que tinham os recursos para serem o melhor de si a partir dessa idade. Sinto que fiz a minha parte.

“Espero que meu legado seja ter impulsionado o jogo, ter ajudado a ganhar respeito pelo jogo feminino, ter aumentado o valor e o investimento no jogo feminino e ter ajudado as jogadoras.”

Alex Morgan falou com repórteres na sexta-feira antes de seu último jogo como profissional. Orlando Ramirez/Getty Images

Morgan estreou com a seleção feminina dos EUA em 2010 e marcou 123 gols em 224 aparições, ficando em quinto lugar na tabela de pontuação da carreira do time. Apesar de ser uma figura-chave que participou de quatro Copas do Mundo, ela foi deixada de fora do time para as Olimpíadas de 2024, onde o time conquistou a medalha de ouro.

“Este ano foi difícil mentalmente, fisicamente com lesões, deixou de fora um importante [USWNT] lista”, disse Morgan.[But] foi um ano pelo qual sou muito grato, apesar de todos os altos e baixos.”

O atacante agora buscará terminar as coisas em alta para um time do Wave que está atualmente em 12º na classificação da NWSL. Indo para domingo, o time ainda não conseguiu uma vitória na liga desde maio.

“[I’ll be] jogando poucos minutos neste fim de semana, mas mesmo assim, é sempre uma honra poder calçar as chuteiras e pisar naquele campo pela última vez.”

Poucas horas após o anúncio de Morgan na quinta-feira, o Wave revelou que o bowl inferior do Snapdragon Stadium já estava esgotado. O local atualmente detém o recorde de jogo de playoff da NWSL com maior público, com um total de 32.262 fãs assistindo a uma semifinal de 2023 entre o Wave e o OL Reign (agora conhecido como Seattle Reign).

“Esta não é apenas uma celebração minha; é uma celebração de todos que fizeram algo para me ajudar a estar aqui”, disse Morgan sobre sua partida final.

Quanto ao que vem a seguir, ela descartou um possível emprego na lateral do campo.

“Não acho que treinar esteja no meu futuro”, disse Morgan. “Acho que encontrei minha vocação em investir em esportes femininos, fazendo o máximo que posso para dar a maior plataforma possível para os esportes femininos.

“Quanto ao meu papel depois do futebol, isso ainda precisa ser determinado.”

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.