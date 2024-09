Alex Pereira está disposto a cortar ‘mais uma vez’ para o peso médio para enfrentar Dricus du Plessis após o UFC 307

Alex Pereira quer ser campeão simultâneo de duas divisões do UFC derrotando o campeão dos médios Dricus du Plessis.

“Poatan” ganhou o título de 185 libras em novembro de 2022, mas perdeu em uma revanche para Israel Adesanya antes de subir uma divisão e chegar ao ouro de 205 libras. Pereira está escalado para defender seu trono contra Khalil Rountree, mas reafirma sua intenção de cortar 20 libras extras novamente após seu confronto no UFC 307 em 5 de outubro.

“Estou focado na minha próxima luta e vou preparado, mas você nunca sabe o que pode acontecer”, Pereira escreveu nas redes sociais na segunda-feira à noite. “Então, independentemente do resultado, quero descer mais uma vez para o peso médio e ir para o cinturão. Ei, Dricus, traga sua vontade de lutar comigo para que você possa provar que é melhor do que eu, com sua declaração pública é fácil fazer isso acontecer. Chama.”

Pereira mencionou pela primeira vez que estava “caindo para 185 mais uma vez” momentos após a vitória de du Plessis sobre Adesanya em 17 de agosto, e o campeão dos médios respondeu sugerindo uma luta de meio-pesados. Du Plessis deve revanche contra Sean Strickland em sua próxima defesa de título no peso médio, mas o UFC ainda não anunciou oficialmente essa luta.

Du Plessis venceu três dos últimos quatro campeões dos médios: Adesanya, Strickland e Robert Whittaker, restando apenas Pereira para enfrentar.

“Sinceramente, não acho que Alex Pereira deva cair para 185”, disse du Plessis na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 305. “Se ele quiser, ótimo, perfeito. Mas então ouviremos as desculpas. Eu vi Izzy dar um fim naquele cara no primeiro round. Eu senti o poder de soco de Izzy hoje à noite. Izzy tem um ótimo timing, ele é rápido, ele é longo e tem ótimas combinações, mas eu senti o poder.

“Se Izzy te enrijece desse jeito, você não vai querer estar lá comigo, especialmente quando você tem que entrar lá com as desculpas, ‘Ah, eu perdi muito peso.’ Isso vai acontecer. Todo mundo vai dizer isso.”