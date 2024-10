Alex Pereira: Não é minha culpa que Magomed Ankalaev tenha um ‘estilo de luta chato que ninguém quer assistir’; Ankalaev responde

Alex Pereira diz que não foi decisão dele colocar Khalil Rountree Jr. na luta principal do UFC 307 sobre Magomed Ankalaev, mas ele acredita que pelo menos parte dessa responsabilidade recai sobre o contendor russo.

Houve muita surpresa quando o UFC anunciou Rountree como o próximo adversário de Pereira sobre Ankalaev, que está invicto nas últimas 12 lutas, mas agora enfrenta Aleksandar Rakic ​​em uma luta potencial para desafiar o número 1 no UFC 308. Pereira não consegue explicar por que o O UFC tomou essa decisão, embora sinta que, estilisticamente, Ankalaev pode não ter ninguém para culpar além de si mesmo.

“Honestamente, não é minha culpa que Ankalaev tenha um estilo de luta tão chato que ninguém quer assistir, que os caras não querem colocá-lo”, disse Pereira a Kevin Iole antes do UFC 307.

“Estou pronto para lutar contra o cara. Ele está pronto para lutar comigo, então sempre que eles lutam [together]. As pessoas falam sobre meu terreno [game]então há uma boa chance de mostrar a todos [in that fight].”

Embora não controle o matchmaking do UFC, Pereira reconhece que independentemente de Ankalaev ser ou não o lutador mais emocionante do planeta, sua próxima luta contra Rakic ​​deve determinar seu próximo desafiante até 205 libras.

Isso realmente acontecerá?

Pereira não tem como dizer com certeza, embora ache que o empresário de Ankalaev pode ter irritado algumas pessoas no UFC.

“Falando em meio-pesado, com certeza, o vencedor daquela luta [deserves the next title shot]”, disse Pereira. “Mesmo seu empresário [Ali Abdelaziz]cara super renomado, famoso no mundo do MMA, chega e fala assim: ‘Ah, esse cara não vai lutar. Vá falar com Dana White. Mas o Dana White não quer entrar no confronto, não é o Alex. Aí ele vai e diz que o fato de Ankalaev não estar brigando pelo título é uma piada. Era como coisa de palhaço.

“Então agora ele está dizendo que o UFC está chateado, por quê? Porque o UFC e o Dana White, e os caras que decidem, então eles são uma piada? Eles são palhaços? Eles são um circo? Então, você tem que resolver isso [out] com a organização.”

Obviamente, Pereira continua focado em Rountree e Ankalaev faz o mesmo com sua própria luta marcada algumas semanas depois.

Mesmo assim, Ankalaev respondeu aos comentários do campeão meio-pesado com um lembrete sobre o recorde compartilhado de finalizações no UFC.

“Alex tem seis nocautes no UFC. Tenho seis nocautes no UFC”, escreveu Ankalaev no Twitter. “Ele sabe por que não está lutando comigo e lutando contra o cara número 8. Sejamos realistas.

“Concentre-se na sua luta. Eu farei o mesmo. Veremos depois se você aceitará. Boa sorte, campeão.”