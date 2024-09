Alex Pereira planeja treinar com Jon Jones antes do UFC 309 e discute possível superluta

O campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira está aberto a treinar com o campeão peso-pesado Jon Jones.

O próximo passo de “Poatan” é defender seu título contra Khalil Rountree no UFC 307 em 5 de outubro. Depois disso, ele está pronto para ajudar Jones a se preparar para sua próxima luta pelo título dos pesos pesados ​​com Stipe Miocic em 16 de novembro.

Pereira compareceu ao UFC 306 no último sábado em Las Vegas e disse em uma entrevista ao Full Send que ele tem trocado mensagens com “Bones” há algum tempo sobre a possibilidade de treinarem juntos, e que isso pode acontecer antes de Jones lutar contra Miocic no UFC 309 em Nova York.

“Acho que há um bom momento [between our fights]a luta dele é só em novembro”, disse Pereira. “Sempre tem alguma coisa saindo de uma luta, uma pequena lesão, então podemos descansar um pouco e depois treinar juntos.”

Pereira e Jones posaram para fotos dentro do Sphere no sábado e o brasileiro disse que sentiu que Jones parecia “mais atlético e magro” em comparação com sua última luta no UFC 285, onde obteve uma rápida vitória por finalização sobre Cyril Gane em março de 2023 para ganhar um título vago dos pesos pesados. Treinar juntos pode evitar que os dois campeões se enfrentem um dia no octógono, e Pereira disse que não está focado em perseguir essa luta no momento.

“Muitas pessoas falam sobre essa superluta, mas acho que tenho que aproveitar ao máximo a experiência desse cara”, disse Pereira. “Ele tem muita experiência, mas as pessoas estão falando sobre ele talvez fazer apenas mais uma ou duas lutas, e eu nem estou no peso pesado ainda. Não sei se isso é possível, mas quero pelo menos treinar com ele.”

Questionado sobre quem ele escolheria para o próximo confronto campeão contra campeão se o peso médio Dricus du Plessis e o peso pesado Jones estivessem na mesa, Poatan triplicou sua intenção de recuperar seu cinturão de 185 libras.

“Dricus du Plessis é a luta mais fácil”, disse Pereira. “É mais difícil cortar o peso, mas como eu disse quando subi de peso, precisei de duas ou três lutas sem esse corte de peso para meu corpo se recuperar, e então eu poderia fazer o corte novamente. Eu disse que depois do [Jiri Prochazka rematch] e ainda estou esperando uma resposta. Ele nunca dá uma resposta direta. Todo mundo sabe que ele está assustado.

“Dricus du Plessis sempre brinca em sua resposta. Podemos ver que ele não quer isso. Ele tem que dizer, ‘UFC, faça essa luta acontecer. Alex quer, eu quero, então vamos fazer acontecer.’ É mais fácil trabalhar se ele disser isso, mas podemos ver pela resposta dele que ele está com medo. Idiota [laughs].”