Alex Pereira: Sean Strickland se junta ao acampamento do UFC 307 em Salt Lake City para a luta contra Khalil Rountree

Alex Pereira terá o ex-oponente Sean Strickland em seu acampamento para sua defesa de título do UFC 307 contra Khalil Rountree, ele revelou no domingo em seu canal no YouTube.

“Poatan”, que nocauteou Strickland em 2022 para ganhar uma chance pelo cinturão dos médios antes de se tornar amigo do lutador de Las Vegas, mudou seu acampamento para a altitude de Salt Lake City para se preparar para o UFC 307, que acontece na capital de Utah em 5 de outubro.

“O problema da altitude é que é difícil [to train]”, disse Pereira. “Fizemos isso uma vez quando lutei [Jan] Blachowicz. Fizemos isso por duas semanas naquela época, e três semanas agora. Acho que vai ser muito melhor.”

Pereira derrotou Blachowicz por decisão em sua primeira luta de meio-pesado dentro do octógono, também na Vivint Arena de SLC, e agora retorna como campeão de 205 libras para enfrentar Rountree. O desafiante ganhou uma chance pelo ouro após cinco vitórias consecutivas, incluindo quatro nocautes.

“Temos uma ótima equipe aqui”, disse Pereira, que geralmente treina na equipe de Glover Teixeira em Danbury, Connecticut. “Temos Glover, Plinio [Cruz]Vocês [Belgaroui]‘Cesinha’ [Cesar Almeida]. Sean Strickland também vem semana que vem para treinar conosco aqui. Estou muito feliz com essa preparação.”

Pereira x Rountree será o evento principal do UFC 307, com a campeã peso-galo Raquel Pennington defendendo seu trono contra Julianna Peña no evento co-principal.

Enquanto isso, Strickland está fazendo campanha para uma revanche com o campeão peso-médio do UFC Dricus du Plessis, mas a empresa ainda não fez um anúncio sobre quem enfrentará o campeão dos médios do UFC até 185 libras.