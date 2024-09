Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 3 vídeos completos de destaques da luta

Assista Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 3 vídeos completos dos destaques da luta do confronto co-principal na noite de sábado, cortesia de vários veículos de comunicação.

O UFC 306 aconteceu em 14 de setembro no Sphere em Las Vegas, Nev. Alexa Grasso (16-4-1) e Valentina Shevchenko (24-4-1) se enfrentaram no confronto co-evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view na ESPN+.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Grasso x Shevchenko, confira nosso blog ao vivo abaixo.

Rodada 1:

Lá vamos nós. Eles caminham pacientemente para o meio. Bela esquerda conecta cedo para Shevchenko. Grasso dá dois jabs para entrar, cutucando. Gancho de direita rápido acerta Grasso em uma troca. Grasso continua tentando encontrar o alcance com o jab. Passa com um jab forte de Shevchenko. Ela está parecendo firme e afiada como sempre.

Shevchenko cronometra a queda e a consegue com relativa facilidade. Mesma história das duas lutas anteriores. Eles agora trabalham na guarda no centro do octógono.

Grasso levanta um triângulo solto e o converte para a provocação de uma chave de braço e de volta para um triângulo. Grasso deixa ir. Eles estão de volta na guarda, trocando socos de perto. Grasso tenta ficar de pé com uma guilhotina, mas falha.

30 segundos. Cotovelada de Shevchenko, outra tentativa de guilhotina de Shevchenko. Eles rolam para Grasso, que recebe um golpe nas costas antes do round terminar.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para Shevchenko.

Rodada 2:

Os lutadores tomam o centro. Grasso tenta desleixadamente abrir caminho com socos enquanto Shevchenko foge. Outra queda perfeita para “Bullet”. Breve tentativa de omaplata de Grasso. Eles trabalham na guarda, trocando pequenos socos.

Shevchenko trabalha lentamente para a meia-guarda. Grasso explode e se reajusta de volta para a guarda, tentando outro triângulo. De volta ao armlock para Grasso, mas um Shevchenko paciente se liberta e consegue o controle lateral.

Eles rolam e se levantam. Outra queda de Shevchenko é bloqueada, mas o impulso os joga no chão de qualquer maneira. De volta à guarda. O triângulo reverso é travado para Grasso e é apertado. Ela solta e busca uma kimura. Não adianta, ameaça de chave de braço, mas nada de novo. Muitas tentativas.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para Shevchenko.

Rodada 3:

Um belo chute no corpo começa o round para Grasso. Ela vai para baixo com o próximo. Eles trocam jabs. Bom jab duplo de Grasso. Uma combinação afiada de Shevchenko rasga a guarda de Grasso seguido por um chute alto.

Joelhada no clinch de Shevchenko. Grasso acerta uma esquerda. Bela direita para Shevchenko antes que ela acerte outra queda bem-sucedida. De volta à guarda, eles vão. Shevchenko trabalha para a meia guarda. Shevchenko se move brevemente para a montada antes de Grasso voltar para a guarda completa. Eles fazem a transição para a meia e então Grasso pega suas costas novamente, soa a buzina. Trabalho limpo da ex-campeã.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para Shevchenko.

Rodada 4:

A campeã sai rápido com um jab duplo. Ela precisa de um final agora ou alguns 10-8s.

Uma perna única de Shevchenko a coloca em uma guilhotina. Grasso tenta ajustar e apertar mais forte, mas Shevchenko parece implacável. Grasso a rola brevemente antes que ela volte para suas costas. O aperto está afrouxando. Shevchenko coloca a cabeça para fora em guarda completa enquanto Grasso trava no triângulo do corpo por baixo.

Shevchenko vai para a meia guarda, mantendo uma posição de triângulo de braço frouxo. Shevchenko pula para a montada com o triângulo de braço e o aperta de forma mais eficaz. Grasso escapa. De volta à meia guarda. Com 30 segundos restantes, Shevchenko termina o round no controle lateral e depois no crucifixo. Os socos acertam antes do som da buzina. Champ ainda precisa desse acabamento.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para Shevchenko.

Rodada 5:

Grasso assume o centro do octógono enquanto eles disputam o controle. Eles trocam chutes nas pernas por dentro. Um um-dois pega Grasso. Grasso conecta com uma mão esquerda enquanto eles trocam golpes. Grasso tenta a queda e consegue. Eles se levantam. O body lock derruba Grasso e Shevchenko pega as costas, mas estava muito alto. Eles se levantam e se separam.

Deep double-leg takedown é rolado para fora por Grasso. Shevchenko segura o body lock e empurra Grasso para a grade. Grasso dá socos no corpo antes de ser derrubada. Eles trabalham da guarda completa mais uma vez.

Grasso wall walks para seus pés e eles quebram. Shevchenko empresta um direto de direita enquanto eles se juntam. Grasso tenta puxar a ação de volta para o chão, mas é contra-atacado e cai para o bottom. Shevchenko pega as costas para terminar a luta ali, como fez nos rounds anteriores.

Temos um bicampeão peso mosca, pessoal.

O MMA Fighting pontuou a luta em 10-9 para Shevchenko, 50-45 para Shevchenko no geral.