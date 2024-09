Alexander Volkanovski pronto para esperar pelo vencedor de Ilia Topuria x Max Holloway no UFC 308

Alexander Volkanovski só quer recuperar o título peso-pena do UFC.

O campeão de longa data em 145 libras tem se contentado em ficar de fora por boa parte de 2024 após uma derrota por nocaute para Ilia Topuria no UFC 298 em fevereiro passado. Essa derrota encerrou o reinado de quatro anos de Volkanovski no topo da divisão e levantou questões sobre o que viria a seguir para ele, dado que ele já perdeu três de suas últimas quatro lutas (incluindo duas tentativas frustradas de arrancar o título dos leves de Islam Makhachev).

Volkanovski disse à Sky Sports New Zealand que está confiante de que esperar pela chance de lutar contra o vencedor da defesa de título de Topuria, em 26 de outubro, contra Max Holloway no UFC 308 é a decisão certa.

“É exatamente isso que está acontecendo”, disse Volkanovski. “Então eu posso esperar ou, se não quiser esperar, posso fazer outra coisa. Ou apenas esperar, e o UFC deixou isso claro. Obviamente, é provavelmente isso que eu vou fazer.

“Eu poderia ter feito uma luta de peso leve, acho que há muitas lutas emocionantes lá, mas o UFC não é muito fã de flutuação. Olha, se você quer ir para o peso leve, provavelmente vai ter que ficar lá, essa é a única coisa, e então eu posso perder a chance pelo título dos penas. Então, talvez eu tenha que esperar. São apenas alguns meses, tenho certeza de que ficarei bem.”

Embora Volkanovski tenha sido derrotado duas vezes por Makhachev, seu primeiro encontro no UFC 284 foi um encontro emocionante de cinco rounds que Makhachev superou nos cartões de pontuação. Mesmo que Volkanovski provavelmente pudesse marcar qualquer número de confrontos de destaque em 155 libras, ele não deixará a divisão dos penas sem mais uma luta pelo título.

Então ele espera se reencontrar com Ilia ou enfrentar Holloway pela quarta vez depois de ganhar três vitórias anteriores sobre “Blessed?”

“Com quem eu preferiria lutar?” Volkanovski disse. “Obviamente, Ilia tem essa sobre mim. Eu quero isso de volta. Mas no final do dia, eu quero esse cinturão de volta também.

“E quem eu acho que vai ganhar? Provavelmente Max. Mas, novamente, é uma luta difícil. Ilia tem algumas mãos nele, ele não é facilmente abalado, ele vai vir para frente, ele vai estar procurando o final durante toda a luta, mas eu acho que Max vai ser um pouco demais para Ilia. Mas se Ilia passar por ele, ele provou seu valor, mas então eu vou simplesmente tirar isso dele de qualquer maneira.”

Se Topuria x Holloway tivesse sido marcado antes do último trimestre de 2024, há uma chance de Volkanovski ter lutado pelo título antes do fim do ano, mas, do jeito que está, ele está bem com a forma como os eventos aconteceram. Uma coisa que ele tinha decidido é que não se contentaria em lutar só por lutar.

“Eu estava obviamente ciente disso [matchup] mais cedo”, disse Volkanovski. “Eu disse a eles que queria a pausa como tenho tido, então eu queria lutar provavelmente mais tarde no ano e eles disseram que poderiam fazer isso. Eu pensei que teria sido um pouco mais cedo, mas acabou sendo em uma data em que eu estava tipo, ‘Bem, eu poderia ter voltado aqui.’ Mas tanto faz, então tudo provavelmente vai ser adiado alguns meses a mais do que eu gostaria, mas ao mesmo tempo eu não posso estar ativo e lutar com qualquer um, ou posso apenas esperar pelo título.”

“O que me faz sair da cama, só uma luta de contendores no peso-pena?” Volkanovski acrescentou. “Provavelmente vai ser difícil. Olha, eu amo ser ativo, mas ao mesmo tempo preciso das lutas certas. É fácil ser ativo e conseguir as lutas certas enquanto você é campeão porque você está defendendo contra os contendores nº 1. Muito, muito fácil permanecer ativo e ter lutas importantes. Mas eu aceitar uma luta só para me manter ocupado, simplesmente não faz sentido.”