Alisson, do Liverpool, é dúvida por lesão para jogo contra o Bournemouth

Alisson Becker é dúvida por lesão para o confronto do Liverpool contra o Bournemouth, disse o técnico Arne Slot na sexta-feira.

O brasileiro começou cada um dos quatro jogos do Liverpool na Premier League nesta temporada, mantendo três jogos sem sofrer gols e também participou da vitória do clube de Merseyside por 3 a 1 sobre o Milan na Liga dos Campeões na terça-feira.

No entanto, Slot esclareceu que a lesão de Alisson é anterior ao jogo do meio da semana no San Siro.

“Alisson ainda é uma dúvida se ele pode treinar hoje. Temos que esperar para ver”, Slot disse em uma entrevista coletiva na sexta-feira.

Escolhas do editor

1 Relacionado

“Ele tem um pequeno problema com um dos músculos. Nós nos perguntamos se esse jogo amanhã está chegando muito cedo ou não”, ele acrescentou.

“Ele não fez isso no jogo contra o Milan, ele sentiu isso antes, então ele sentiu isso cada vez mais. Agora temos que ver se ele está pronto para o fim de semana.”

Na preparação para a estreia na Liga dos Campeões, Alisson criticou a maior carga de trabalho que os jogadores enfrentam, dizendo que “ninguém pergunta aos jogadores o que eles acham de adicionar mais jogos”.

Quando Slot, que chegou ao Liverpool vindo do Feyenoord no verão, foi questionado sobre o contraste entre os calendários de futebol da Holanda e da Inglaterra, ele disse: “Até agora não vi nada diferente, mas a Premier League tem quatro jogos extras e a Copa da Liga. Do começo até agora, jogamos tantos jogos quanto no Feyenoord — isso não é um problema para mim.

“Mas [the] a principal diferença da Premier League para a Europa é que temos que jogar no Natal e no Ano Novo. A qualidade da liga, de [Nottingham] Forest e Bournemouth são muito mais altos do que se você jogasse na Eredivisie contra um time que não está lutando entre os seis primeiros.

“Estamos pensando no que está por vir, estamos cientes do fato de que é uma temporada longa. Precisamos de muitos jogadores, então eles também precisam de tempo de jogo de vez em quando e levamos isso em consideração ao fazer uma escalação.”

Um jogador que tem lutado por minutos no Liverpool nesta temporada é Darwin Núñez, que ainda não começou ou marcou pelo clube nesta temporada. No entanto, Slot foi encorajado por sua exibição do banco contra o Milan e disse que espera que os gols venham para o internacional uruguaio.

“Ele precisa do mesmo que todos os outros, trabalhar muito duro e os gols virão. Foi o que ele fez contra o Milan, ele entrou para o time e então, como resultado disso, os atacantes têm gols ou assistências. Aconteceu com Cody [Gakpo] então se você joga em um time como o Livepool você os terá”, disse ele.

“Para mim é o trabalho que você faz sem a bola. Ele vai ter sua chance em um futuro próximo, nós jogamos muitos jogos, ele está mais e mais em forma e entende dia a dia o que queremos dele. Mas ele está competindo com Diogo [Jota] que fez bem.”