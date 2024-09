Aljamain Sterling fora da luta do UFC 307 contra Movsar Evloev

Aljamain Sterling foi forçado a sair de sua próxima luta contra Movsar Evloev no UFC 307 em Salt Lake City em 5 de outubro após sofrer uma lesão no treinamento.

O ex-campeão peso galo, que agora compete na categoria até 145 libras, revelou a notícia em um vídeo postado em seu canal do YouTube na quarta-feira.

“Infelizmente, tenho que dar a notícia de que não vou competir em Salt Lake City no UFC 307”, disse Sterling. “No sparring, tive uma lesão que não exigiu cirurgia, mas fui avisado pela equipe médica do UFC de que não poderei competir adequadamente a menos que haja uma reviravolta.

“Eu fiz as células-tronco. Tirei um tempo de folga. Tentei reabilitá-lo o máximo que pude, o melhor que pude com o [UFC Performance Institute] equipe aqui, e infelizmente, está fora das minhas mãos agora. Peço desculpas a Movsar e sua equipe. Estávamos conversando e eu estava realmente ansioso para dar um soco na cara desse cara.”

Fontes confirmaram ao MMA Fighting que Sterling sofreu uma lesão no cotovelo que não exigirá cirurgia, mas ele não estava respondendo ao tratamento o suficiente para arriscar lutar em outubro.

Embora seja esperado que Sterling retorne antes do final do ano, não há chance de ele lutar no UFC 307.

Até agora, o UFC não remarcou Evloev contra um oponente diferente, mas Sterling espera que a luta seja adiada para uma data posterior, embora ele não culpe o russo invicto por seguir em frente após o cancelamento da luta.

“Movsar, se você ainda quer realmente dar um soco nesse rosto bonito, eu te desafio a adiar a luta e esperar”, disse Sterling. “Espere pelo papai. Eu voltarei em breve. Talvez faça isso em dezembro. É basicamente tudo o que tenho.

“Se você decidir não esperar, eu posso respeitar isso também porque você está tentando lutar por um cinturão, assim como eu. A única maneira de fazer isso é passar um pelo outro.”

É uma derrota infeliz para o card do UFC 307, mas obviamente pior para Sterling, depois que ele esperava vencer Evloev e então se posicionar para uma chance de potencialmente lutar pelo título peso-pena. Agora ele terá que esperar para ver o que o UFC decide sobre sua próxima luta.

Quanto ao UFC 307, o card ainda segue em frente com duas lutas de título no topo da programação, com Alex Pereira defendendo seu cinturão dos meio-pesados ​​contra Khalil Rountree Jr. na luta principal, enquanto Raquel Pennington coloca seu cinturão dos galos em jogo diante da ex-campeã Julianna Pena.