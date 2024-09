Aljamain Sterling lembra de Jon Jones ‘enlouquecendo’ no bar antes das primeiras lutas do UFC

Aljamain Sterling começou sua jornada no MMA com Jon Jones e ficou impressionado — por vários motivos — com o sucesso do agora campeão peso-pesado do UFC.

Sterling e Jones foram para a faculdade juntos no começo, antes do ex-campeão peso galo ser transferido para uma escola diferente. Depois de passar pelas redes sociais da velha escola, “Funkmaster” viu Jones treinando artes marciais mistas e se perguntou como ele poderia fazer parte disso. Sterling não apenas treinou com Jones, mas também disse que sairia pela cidade com ele, e ficou surpreso ao ver Jones festejando perto de suas lutas no octógono — e ainda vencendo de forma convincente.

“O suspeito nº 1, e eu pude ver isso em primeira mão, era Jon Jones”, Sterling disse a Demetrious Johnson. “Quando estávamos na faculdade juntos, e ele estava no UFC, e eu ainda estava na escola em Courtland… de alguma forma, de alguma forma, eu mandei uma mensagem para ele no MySpace, e ele está treinando bem no quarteirão da minha faculdade. Eu falei com ele tipo, ‘Ei, eu vejo você fazendo as coisas de grappling e luta, e eu sempre achei isso legal. Acho que eu poderia ser bom nisso. Posso dar uma olhada? Como eu dou uma olhada?’ Ele disse, ‘Estou treinando aqui’, eu disse, ‘Cara, eu estudo aqui’. Ele disse, ‘Venha’, então eu desci e ele disse… ‘Cara, você não vai aparecer.’ Eu disse, tudo bem, aposto. Eu apareci no dia seguinte, e não parei de treinar desde então.

“Mas eu via esse homem, uma semana antes da luta, ele no bar… ficando louco. Na minha cabeça, eu estava tipo, nada de sexo, nada de bebida, nada de fumo, e eu só pensava no jeito de [Mike] Tyson e [Muhammad] Ali e aqueles caras. Foi o que eles disseram, não faça isso se você quer ser um campeão. Eu fiquei tipo, OK. E então eu o via e pensava, não entendi — e então naquele fim de semana ele simplesmente assassinaria um cara na TV internacional. Eu fiquei tipo, ‘Ele está fazendo algo certo.’”

Sterling recentemente subiu para o peso-pena após perder o título de 135 libras para Sean O’Malley no UFC 292 em agosto de 2023. Em sua primeira aparição em uma nova categoria de peso, Sterling dominou Calvin Kattar por decisão unânime no UFC 300 em abril. Ele estava programado para enfrentar Movsar Evloev no UFC 307 no próximo fim de semana, mas uma lesão forçou Sterling a se retirar.

Depois de ver o sucesso de Jones, além de conhecer seu corpo e a si mesmo ao longo de muitos anos lutando em alto nível, Sterling encontrou um sistema para aproveitar o training camp um pouco mais do que a rotina extrema que pode ser na academia a caminho de uma luta no UFC.

“Eu fui de um peru frio para algo como seis semanas — nada mudou nas minhas lutas”, disse Sterling. “[Then it was] quatro semanas, e então cheguei a duas semanas e pensei: ‘É tudo mental, baby.’ Apenas coloque o maldito trabalho em prática, e você está bem.”