Alonso “amargo” com fim da invencibilidade do Bayer Leverkusen na Bundesliga

O técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, disse que teve um sentimento “amargo” depois que os campeões alemães viram sua impressionante sequência invicta na Bundesliga terminar com uma derrota por 3 a 2 para o RB Leipzig no sábado.

Sob Alonso, o Leverkusen fez dos gols cruciais no final uma especialidade. Por um momento pareceu que isso poderia acontecer novamente quando o árbitro foi rever um possível pênalti no minuto 86, depois que Castello Lukeba, do Leipzig, e Patrik Schick, do Leverkusen, fizeram contato.

O árbitro decidiu contra a cobrança de pênalti e o Leverkusen perdeu para um adversário alemão pela primeira vez desde maio de 2023, após 35 jogos invicto na Bundesliga, incluindo toda a temporada vencedora do título de 2023-24.

“É difícil, é amargo”, disse Alonso à emissora alemã Sky. “Não acho que merecíamos perder hoje.”

A derrota deixou o Leverkusen a um resultado de igualar a marca de 36 jogos invictos do Hamburgo em 1982-83 — a segunda maior sequência da Bundesliga, depois do recorde de 53 do Bayern de Munique sob o comando de Pep Guardiola.

O Leipzig voltou de 2 a 0 atrás, aproveitando ao máximo as poucas chances, geralmente no contra-ataque, para selar uma vitória de virada. Seus três gols vieram de 10 chutes contra 27 do Leverkusen.

O Leverkusen marcou duas vezes no espaço de seis minutos do primeiro tempo, primeiro quando Jeremie Frimpong interceptou um passe solto, mandou o zagueiro El Chadaille Bitshiabu para o lado errado e venceu o goleiro Péter Gulácsi. Alex Grimaldo então finalizou uma jogada da equipe que incluiu a nova contratação Martin Terrier tirando Gulacsi da posição.

Ainda assim, o ímpeto estava com Leipzig no intervalo após o cabeceio de Kevin Kampl nos acréscimos, e Openda então virou o jogo com duas finalizações precisas. Ele empatou o placar com um chute de um ângulo apertado perto da linha lateral, e fez 3-2 com um chute forte de fora da área.

“Vamos tirar muitos pontos positivos e negativos deste jogo”, disse Alonso em entrevista coletiva.

“Fizemos um bom jogo no primeiro tempo. Ficamos felizes com isso e queríamos construir sobre isso no segundo. [But] Não tivemos controle no segundo tempo e demos muito espaço ao Leipzig. Não fomos bem na linha de trás.

“Aprenderemos com esses erros. Não é bom deixar um adversário se recuperar depois de estar liderando por 2 a 0. Mas é um processo, ainda estamos no começo da temporada.”

Xabi Alonso sofreu a derrota na Bundesliga com o Bayer Leverkusen pela primeira vez em 15 meses. Pau Barrena/Getty Images

Alonso pediu mais união na defesa enquanto sua equipe busca manter o título nesta temporada.

“Estávamos em um bom ritmo depois de abrir 2 a 0, mas precisamos estar prontos para defender”, acrescentou Alonso.

“Queremos atacar juntos, mas também temos que defender juntos. Vamos trabalhar durante o jogo depois da pausa internacional.”

O Leverkusen foi o melhor time e poderia ter conquistado uma vantagem maior antes do intervalo com chances iniciais de Edmond Tapsoba e Piero Hincapié, este último acertando o travessão de cabeça.

“É claro que dói porque não aproveitamos as oportunidades hoje”, disse Frimpong.

“No final, perdemos porque o Leipzig aproveitou melhor as chances. Foi um bom jogo, mas temos que marcar gols. Continuaremos trabalhando nisso nos treinos.”

O Leverkusen visita o Hoffenheim em 14 de setembro antes de viajar para o Feyenoord para sua estreia na Liga dos Campeões cinco dias depois.

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para esta reportagem.